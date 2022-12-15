【世界盃2022】拜登晤非洲領袖夠識做 迅速完成講話齊睇4強

美國總統日前在白宮會見一眾非洲領袖，有意尋求加強與非洲國家的關係。適逢當日舉行世界盃4強賽事，非洲球隊摩洛哥迎戰法國，拜登此時亦相當「識做人」，趕快完成講話，並與多位非洲國家元首一同欣賞4強。

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白宮於周三（14日）舉行美國與非洲國家元首峰會，總統拜登（Joe Biden）接待49位應邀出席的非洲聯盟（The African Union）及非洲國家領袖。

當時正好是香港時間周四（15日）世界盃4強開賽前夕，拜登發表講話時戲稱，知道台下各非洲元首心中所想，

「拜登講快D，世界盃4強就開始。」（Make it short, Biden, there's a semifinal game coming up.）

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台下傳來一陣掌聲及笑聲，拜登亦十分識趣，盡快完成講話，並與包括摩洛哥總理阿克漢努什（Aziz Akhannouch）在內等多位非洲領袖，一同觀賞摩洛哥對法國的4強賽事。

雖然摩洛哥最終以0比2不敵，無法繼續創造奇蹟，但亦寫下非洲球隊在世界盃的最佳成績。拜登賽後亦盛讚摩洛哥今屆的表現，指摩洛哥取得的成就非凡。

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責任編輯：吳漢培