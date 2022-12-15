英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法（第二版）

英國護士工會與政府的談判仍陷僵局，多達10萬名護士將於今日（15日）展開罷工，醫院部分服務料受阻。有指工會要求政府加薪19.2%，否則可能於新年將罷工行動升級，英國首相辛偉誠則表示考慮引入反罷工法。

英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」 【下一頁】

（第二版更新罷工影響）

英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）早前指，護士實際薪金自2010年以來已減少兩成，再加上去年有2.5萬名護理人員離職，更錄得破紀錄職位空缺。

工會考慮到醫護人手嚴重短缺，要求政府加薪幅度高於通脹率5%，相當於19.2%。政府已表明無法承受上述加薪幅度，周一（12日）談判破裂。

衛生大臣柏建熙（Stephen Barclay）拒絕與工會代表討論加薪問題，政府表示將繼續處理與薪酬無關的問題。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）表示，工會已為未能與政府達成薪酬協議做準備，正在考慮下月的罷工日期。

英國約44間國民保健服務（NHS）信託機構已宣布取消或推遲醫療服務，包括癌症病房及急症室服務都受影響，料有多達1.5萬宗手術因罷工需要推遲。

RCN僅承諾6個範疇的醫療服務不會因罷工停擺，包括化療、深切治療、血液透析（俗稱：洗腎）、兒童急症、兒童深切治療、新生嬰兒服務。醫療系統負責人表示，患者預計罷工展開期間，醫院僅能維持平時銀行假期水平的醫療服務。

英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭地區的護士總長聯署去信RCN，警告RCN拒絕為醫院病房和急症室配備充足人手的情況下，患者可能會錯過抗生素等救命治療。

護士總長不滿各地RCN罷工委員會無視全國工會指引，拒絕保證在罷工期間維持化療服務，代表醫院要為原定今日至下周二（20日）的化療服務重新排期。護士總長更憂慮垂死患者或在沒有止痛藥的情況下離世，敦促RCN採取行動減輕患者不必要的痛苦。

英格蘭NHS國家癌症主任帕爾默（Dame Cally Palmer）也去信卡倫，要求工會對患者保持同理心。帕爾默表示以往通常每日有1萬名患者接受癌症檢查，將會因為罷工而影響預約，並敦促工會確保正接受治療的癌症患者不會受到影響。

英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）接受英媒訪問時，堅稱内閣官員已接受了左右大部分公營部門薪酬的獨立薪酬審查機構建議，並公平合理行事。

他呼籲工會領袖取消未來幾日的罷工，讓護士、鐵路工人、郵差及機場邊檢人員如常工作，避免在聖誕節期間干擾社會運作。

辛偉誠透露他準備於明年推出新法案阻止工會罷工，保障民眾生計。

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責任編輯：鄭錦玲