  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法

環球社會熱點 13:25 2022/12/15

分享：

分享：

英國護士工會與政府的談判仍陷僵局，多達10萬名護士將於今日（15日）展開罷工，醫院部分服務料受阻。有指工會要求政府加薪19.2%，否則可能於新年將罷工行動升級，英國首相辛偉誠則表示考慮引入反罷工法。

英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」 【下一頁】

英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）早前指，護士實際薪金自2010年以來已減少兩成，再加上去年有2.5萬名護理人員離職，更錄得破紀錄職位空缺。

工會考慮到醫護人手嚴重短缺，要求政府加薪幅度高於通脹率5%，相當於19.2%。政府已表明無法承受上述加薪幅度，周一（12日）談判破裂。

衛生大臣柏建熙（Stephen Barclay）拒絕與工會代表討論加薪問題，政府表示將繼續處理與薪酬無關的問題。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）表示，工會已為未能與政府達成薪酬協議做準備，正在考慮下月的罷工日期。

由於罷工行動影響，英國約44間國民保健服務（NHS）信託機構已宣布取消或推遲醫療服務，包括癌症患者服務。

英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）接受英媒訪問時，堅稱内閣官員已接受了左右大部分公營部門薪酬的獨立薪酬審查機構建議，並公平合理行事。

他呼籲工會領袖取消未來幾日的罷工，讓護士、鐵路工人、郵差及機場邊檢人員如常工作，避免在聖誕節期間干擾社會運作。

辛偉誠透露他準備於明年推出新法案阻止工會罷工，保障民眾生計。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定
2022/12/14
英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定
英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊
2022/12/14
英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊
英國10月實際工資增長續呈跌勢 失業率微升
2022/12/13
英國10月實際工資增長續呈跌勢 失業率微升
德國冬季恐天然氣短缺 減用兩成計劃未達標
2022/12/13
德國冬季恐天然氣短缺 減用兩成計劃未達標
英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議
2022/12/13
英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議

你可能感興趣

英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定
16:35 2022/12/14
英國上月CPI按年升10.7%低過預期 財相：將作艱難決定
英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊
15:30 2022/12/14
英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊
英國10月實際工資增長續呈跌勢 失業率微升
18:07 2022/12/13
英國10月實際工資增長續呈跌勢 失業率微升
經濟 公立醫院 辛偉誠 護士 罷工 聖誕節 英國 倫敦

上一篇文章

拜登稱與非洲建立更廣泛夥伴關係 共建未來

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊
英版12蚊店難敵通脹 Poundland逾半商品非賣1英鎊
據報拜登曾向盟友爆粗 不滿媒體不斷提及年齡
據報拜登曾向盟友爆粗 不滿媒體不斷提及年齡
【世界盃2022】克羅地亞大敗無緣決賽 37歲老將摩迪黯然落淚
【世界盃2022】克羅地亞大敗無緣決賽 37歲老將摩迪黯然落淚
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」
英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」
【烏克蘭戰爭】俄烏否認聖誕停火 俄明言愛國者導彈系統屬合法目標（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄烏否認聖誕停火 俄明言愛國者導彈系統屬合法目標（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款