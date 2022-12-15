英國多達10萬護士今起罷工 辛偉誠考慮引入反罷工法

英國護士工會與政府的談判仍陷僵局，多達10萬名護士將於今日（15日）展開罷工，醫院部分服務料受阻。有指工會要求政府加薪19.2%，否則可能於新年將罷工行動升級，英國首相辛偉誠則表示考慮引入反罷工法。

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英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）早前指，護士實際薪金自2010年以來已減少兩成，再加上去年有2.5萬名護理人員離職，更錄得破紀錄職位空缺。

工會考慮到醫護人手嚴重短缺，要求政府加薪幅度高於通脹率5%，相當於19.2%。政府已表明無法承受上述加薪幅度，周一（12日）談判破裂。

衛生大臣柏建熙（Stephen Barclay）拒絕與工會代表討論加薪問題，政府表示將繼續處理與薪酬無關的問題。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）表示，工會已為未能與政府達成薪酬協議做準備，正在考慮下月的罷工日期。

由於罷工行動影響，英國約44間國民保健服務（NHS）信託機構已宣布取消或推遲醫療服務，包括癌症患者服務。

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辛偉誠（Rishi Sunak）接受英媒訪問時，堅稱内閣官員已接受了左右大部分公營部門薪酬的獨立薪酬審查機構建議，並公平合理行事。

他呼籲工會領袖取消未來幾日的罷工，讓護士、鐵路工人、郵差及機場邊檢人員如常工作，避免在聖誕節期間干擾社會運作。

辛偉誠透露他準備於明年推出新法案阻止工會罷工，保障民眾生計。

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責任編輯：鄭錦玲