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拜登稱與非洲建立更廣泛夥伴關係 共建未來

環球社會熱點 13:46 2022/12/15

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美國總統拜登出席美非峰會，期間發表講話。拜登表示要與非洲建立更廣泛的夥伴關係及共建未來，並強調夥伴關係應建立在平等基礎上，而非為了培養依賴性。有分析指美國此舉旨在與中國競爭，中國發言人回指尊重非洲人民選擇。

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為期3日的美非峰會在華盛頓召開，49名非洲國家及非洲聯盟（African Union）代表應邀出席。拜登周三（15日）舉行的上發表講話，表示美國將「全力支持」（all in）非洲未來。拜登指，非洲的成功繁榮對於確保所有人擁有更美好未來而言至關重要。

拜登亦在演講中表示，夥伴關係應該建立在平等的基礎上，而非為了創造政治義務或培養依賴性，強調是為了促進共同成功。他坦言，當非洲取得成功時，美國就會成功，整個世界亦取得成功。

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拜登亦在演講中宣布涉及數十億美元的新貿易投資，稱對促進經濟增長而言是必要，並列出至今在峰會上達成交易的公司，包括通用電氣（General Electric）及網絡方案商思科系統（Cisco Systems）等。拜登強調，改善非洲基礎設施對建立更強大的全球經濟願景至關重要。

是次距離美國舉行上一次美非峰會已有8年，上次峰會舉行時美國時任總統為奧巴馬（Barack Obama）。但前總統特朗普（Donald Trump）任內大力推動「美國優先」（America First）外交策略，拜登正努力重建外交關係。

由於中國與非洲的貿易大約是美國的4倍，中國現時為非洲一個重要債權人。拜登此舉被外界認為是試圖減少中國在當地影響力，中國外交部發言人汪文斌周三回應表示，美國應尊重非洲人民的意願，以實際行動幫助非洲發展，而非堅持不懈地抹黑及攻擊其他國家。

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責任編輯：李俊儀

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