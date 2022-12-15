黑色素瘤發病徵狀不明顯 易令患者「走漏眼」

皮膚是身體最大的器官，其結構分為表皮、深層的真皮及皮下組織。最常見的三種皮膚癌分別為基層細胞瘤、鱗狀細胞瘤及黑色素瘤，當中黑色素瘤佔整體約8%，卻是皮膚癌中最嚴重以及死亡率最高。黑色素瘤發病初期可能已有擴散跡象，最常出現擴散的部位包括皮膚、肺部、肝臟、骨骼以及大腦等多個器官。幸而，近年醫學界「破解」到部分個案帶有BRAF基因變異，相關個案死亡率較高，若能及早展開針對BRAF基因變異的標靶組合治療，有助控制病情，延長存活期，可說是為患者及家人帶來新希望。

本港黑色素瘤新症個案有上升趨勢。據醫管局癌症資料統計中心數字顯示，黑色素瘤新症宗數在2011至2020年間一直維持於雙位數水平，但於2020年升至106宗，較2011年上升近六成。臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍醫生指，黑色素瘤一般較難察覺，常見病徵包括皮膚冒出新的黑斑，但部分黑色素瘤由患者原有的痣轉變而成，常被患者誤以為是無關痛癢的皮膚變化。她續指，早期癌症可透過手術切除腫瘤，倘癌細胞已擴散，則要按情況使用電療、化療或標靶藥物治療。

基因變異個案一半以上帶BRAF基因

戴醫生引述研究指，高達五、六成黑色素瘤患者帶有BRAF基因變異，其特徵包括身上痣的數量較多，黑色素瘤主要生長在身體軀幹，並好發於年輕人士身上。她續指，若黑色素瘤癌細胞已擴散至其他器官，又沒有使用標靶藥BRAF抑制劑，超過一半會於六個月內死亡。

醫學界近年引入標靶組合治療，專門針對無法透過手術切除、癌細胞已擴散至其他器官，並帶有BRAF V600基因變異的黑色素瘤患者。戴醫生引述研究數據指，採用標靶組合治療的無惡化存活期中位數達11.4個月、五年存活率為20%，較單一標靶治療的7.3個月及9%的存活率高。此外，標靶組合治療亦可作為第三期患者切除腫瘤手術後的輔助治療。戴醫生引述另一研究指，用作輔助治療的五年無復發存活率達52%，有效將復發和死亡風險大降近半。

然而，有報告指出，標靶組合治療雖然有機會出現發燒、腹瀉、發冷、噁心、嘔吐、關節痛及皮疹等副作用，不過戴醫生指，情況因人而異，患者毋需過分擔心，如有出現任何不適，只需告知醫生，一般均有相應方法可以舒緩徵狀。

(特約)