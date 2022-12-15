【新股IPO】海底撈分拆特海國際以介紹形式上市　以10派1方式實物分派、月底正式登陸港股

▲ 【新股IPO】海底撈分拆特海國際以介紹形式上市 月底正式登陸港股

海底撈 （06862） 中午時公布，建議分拆及透過介紹上市方式將特海股份於香港聯合交易所主板獨立上市。特海股份為每手1,000股，預期12月30日於聯交所開始買賣。

海底撈將實物分派擁有的所有特海股份（即合共5.574億股特海股份），佔當時將予發行的特海股份總數的90%。根據分派，合資格股東將有權就於記錄日期持有的每10股股份獲得一股特海股份。即意味要持有10手（10,000股）海底撈，方可得一手特海股份。

海底撈指，為符合資格享有分派，所有公司股份的過戶文件連同有關股票須不遲於12月19日（周一）下午四時三十分送達公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。而確定收取分派權利的記錄日期將為12月20日（周二）。為確定收取分派的權利，公司將於2022年12月20日（星期二）暫停辦理股份過戶登記手續。

碎股的安排方面，合資格股東應注意，根據分派獲得的特海股份可能並非完整的一手。合資格股東如有意出售根據分派獲得的特海股份碎股，應聯絡彼等的經紀商。此外，公司將委任香港中央證券登記有限公司由上市日期起計30日期間（對盤期）內盡最大努力提供特海股份碎股買賣對盤服務。任何合資格股東如有意於對盤期內使用對盤服務，可於該期間內聯絡香港中央證券登記有限公司。

至於不合資格股東，將不會獲取任何特海股份。不合資格股東根據分派另行獲得的特海股份將於上市後由公司代其在合理可行情況下盡快於市場出售。有關出售的所得款項總額（扣除開支及稅項）將以港元支付予有關不合資格股東，以悉數結付其根據分派將另行收取的有關特海股份，惟倘不合資格股東有權收取的金額少於100港元，則有關金額將以公司為受益人保留。公司預計將於2023年1月27日或前後向不合資格股東支付有關所得款項淨額。

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編輯：姚卓然