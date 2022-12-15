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【入境香港】Trip.com：公布放寬防疫後、入境香港航班搜索量激增20倍　曼谷、東京搜尋入境香港航班最多

Hot Talk 12:15 2022/12/15

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【入境香港】Trip.com：公布放寬防疫後、入境香港航班搜索量激增20倍　曼谷、東京搜尋入境香港航班最多

香港取消安心出行，並進一步放寬防疫措施，攜程 （09961） 旗下Trip.com於12月13日，即宣布放寬措施當天，錄得入境香港航班搜索量較去年同期增長20倍，達2,004%。

根據Trip.com數據，目前搜索入境香港航班最多的5個目的地分別是曼谷、東京、台北、首爾和大阪，而該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下：

1） 曼谷 616%
2） 東京 641%
3） 台北 233%
4） 首爾 908%
5） 大阪 667%

至於多數港人定居的目的地，或當地常有商務旅客來港的目的地，該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下：

1）  溫哥華 152%
2） 多倫多 186%
3） 倫敦 105%
4） 紐約 96%
5） 悉尼 114%
6） 新加坡 403%
7） 北京 264%
8） 上海 108%

由外國至香港中轉、往中國內地航班的搜索量在12月13日當日，亦錄得與12月6日相比89%的按周增長，相信未來數月出入境需求將持續上升，旅遊業將快速復甦。

相關文章：【中國開關】高盛：內地復常香港將是最大得益者　預期推高香港GDP約7.6個百分點

相關文章：【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」　港樓明年上半年跌幅未必少

編輯：陳韻妍

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經濟 防疫措施 安心出行 出入境管制 香港 大阪 東京 攜程（美：TCOM） 攜程集團－S（09961）

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