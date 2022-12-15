【入境香港】Trip.com：公布放寬防疫後、入境香港航班搜索量激增20倍　曼谷、東京搜尋入境香港航班最多

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【新股IPO】海底撈分拆特海國際以介紹形式上市 以10派1方式實物分派、月底正式登陸港股
香港取消安心出行，並進一步放寬防疫措施，攜程 （09961） 旗下Trip.com於12月13日，即宣布放寬措施當天，錄得入境香港航班搜索量較去年同期增長20倍，達2,004%。
根據Trip.com數據，目前搜索入境香港航班最多的5個目的地分別是曼谷、東京、台北、首爾和大阪，而該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下：
|1）
|曼谷
|616%
|2）
|東京
|641%
|3）
|台北
|233%
|4）
|首爾
|908%
|5）
|大阪
|667%
至於多數港人定居的目的地，或當地常有商務旅客來港的目的地，該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下：
|1）
|溫哥華
|152%
|2）
|多倫多
|186%
|3）
|倫敦
|105%
|4）
|紐約
|96%
|5）
|悉尼
|114%
|6）
|新加坡
|403%
|7）
|北京
|264%
|8）
|上海
|108%
由外國至香港中轉、往中國內地航班的搜索量在12月13日當日，亦錄得與12月6日相比89%的按周增長，相信未來數月出入境需求將持續上升，旅遊業將快速復甦。
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編輯：陳韻妍