▲ 【入境香港】Trip.com：公布放寬防疫後、入境香港航班搜索量激增20倍 曼谷、東京搜尋入境香港航班最多

香港取消安心出行，並進一步放寬防疫措施，攜程 （09961） 旗下Trip.com於12月13日，即宣布放寬措施當天，錄得入境香港航班搜索量較去年同期增長20倍，達2,004%。

根據Trip.com數據，目前搜索入境香港航班最多的5個目的地分別是曼谷、東京、台北、首爾和大阪，而該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下：

1） 曼谷 616% 2） 東京 641% 3） 台北 233% 4） 首爾 908% 5） 大阪 667%

至於多數港人定居的目的地，或當地常有商務旅客來港的目的地，該等地區的入境香港航班搜索量與上週同日（12月6日）相比增長如下：

1） 溫哥華 152% 2） 多倫多 186% 3） 倫敦 105% 4） 紐約 96% 5） 悉尼 114% 6） 新加坡 403% 7） 北京 264% 8） 上海 108%

由外國至香港中轉、往中國內地航班的搜索量在12月13日當日，亦錄得與12月6日相比89%的按周增長，相信未來數月出入境需求將持續上升，旅遊業將快速復甦。

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編輯：陳韻妍