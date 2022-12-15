【Twitter改革】長期追蹤Elon Musk私人飛機位置　美國大學生帳戶遭Twitter停權

▲ Elon Musk上月曾公開表示，不會下架追蹤其私人飛機位置的Twitter帳戶「@ElonJet」，以展示Twitter言論自由程度。

馬斯克（Elon Musk）一直強調，他是言論自由的絕對擁護者，上月更表示，即使追蹤其私人飛機位置的Twitter帳戶「@ElonJet」會危害個人安全，但他也不會下架帳號，盼能藉此展現平台言論自由程度。不過，Twitter日前突然更新平台政策，禁止用戶分享可公開取得的個人即時位置資訊，同時也將＠ElonJet的帳號，連同其他私人飛機追蹤帳號全數停權。

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外媒Gizmodo提到，美國20歲大學生Jack Sweeney長期在Twitter上，追蹤Elon Musk的私人飛機動態，另外也製作了逾30個Bot程式，來追蹤名人私人飛機的行程，當中包括Bill Gates、Jeff Bezos等。

雖然Elon Musk上月曾公開表示，不會下架相關帳號，以展示Twitter言論自由程度。但Twitter近日卻突然更新其私隱政策，表示分享「他人的實時位置」屬違規，要求用戶必須經過當事人同意，才能分享圖片、影片或是其他個人資訊。未經他人同意不得發布的內容包括：居住地址、即時實際所在地點和旅遊路線、身分認證文件、聯絡電話與電子信箱、銀行帳戶資訊、醫療相關紀錄等，同樣地，威脅他人要公開這些內容也是禁止的。

相關政策推出後，@ElonJet帳號隨即被永久停權，Sweeney的個人帳號及追踨其他人的帳號也被封鎖。Elon Musk也解釋表示，如果公開的資料非實時，沒有構成安全問題，就不屬違反Twitter的使用守則。

曾商討關閉帳戶 惟雙方未達成協議

而事實上，Elon Musk一直相當介意@ElonJet 帳號。報道提及，在今年一月Elon Musk曾問 Sweeney，是否願意以5,000美元（約3.8萬港元）關閉帳號。但Sweeney卻表示，至少5萬美元（約38.8萬美元），以及希望能Elon Musk幫他付學費，和資助他買一部Tesla Model 3，最終兩人未達成協議。

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責任編輯：曾曉汶

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