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【世界盃2022】法國再入決賽爭衛冕 神鋒有望復出？

環球社會熱點 12:30 2022/12/15

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法國前場主力之一﹑今屆金球獎得主賓施馬在世界盃開賽前受傷，已離開卡塔爾。但隨法國再次闖入決賽，賓施馬或可能復出，爭取幫助法國成為繼巴西及意大利後，另一隊成功連續兩屆奪冠的球隊。

【世界盃2022】摩洛哥兩球不敵法國爆騷亂 14歲男童身亡 【下一頁】

效力西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）的前鋒賓施馬（Karim Benzema）今年表現出色，原定是法國今屆世界盃的主力前鋒。但在開賽前，賓施馬忽然受傷，因此離開卡塔爾，基本上無緣本次世界盃。

但法國在香港時間周四凌晨（15日）擊敗摩洛哥，繼2018年後再次打入決賽，有望挑戰成為60年來首支成功衛冕的冠軍。由於法國大名單一直未移除賓施馬，已經恢復操練的他理論上可為法國在決賽中上陣。

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【世界盃2022】美斯疑帶傷踢足全場 隊友證無事 決賽將上陣 【下一頁】

西班牙《馬卡報》（Marca）報稱，賓施馬已在上周六（10日）復操，而且似乎並無大礙。西班牙媒體亦指出，皇家亦准許賓施馬參加在下周日（18日）舉行的決賽，惟法國教練迪甘斯（Didier Deschamps）拒絕回應會否召回賓施馬的傳聞。

法國憑泰奧靴南迪斯（Théo Hernandez）及後備上陣的Kolo Muani分別攻入一球，成功在4強以2比0擊敗今屆的「神奇球隊」摩洛哥，再次殺入決賽，與阿根廷競爭成為另一支世界盃三冠球隊。

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責任編輯：吳漢培

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