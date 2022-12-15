【FTX破產】美參議員推動收緊監管加密幣公司 打擊洗黑錢

虛擬加密貨幣交易所FTX早前宣布破產，美國投資者料損失多達110億美元（約858億港元）。美國民主黨參議員沃倫正推動一項法案，收緊對加密貨幣公司的監管，並打擊通過加密貨幣洗黑錢的行動。

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沃倫（Elizabeth Warren）與共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）提出跨黨派法案《數碼資產反洗黑錢法》（The Digital Asset Anti-Money Laundering Act），要求加密貨幣公司遵守與銀行等傳統市場同等的金融法規約束。

按照現時制度，加密貨幣交易所能繞過當局打擊洗黑錢等限制和制裁。但《數碼資產反洗黑錢法》一旦通過，法案將授權美國金融犯罪執法局（FinCEN）將加密資產重新歸類為貨幣服務業務，而加密資產届時會受用於打擊洗黑錢的《銀行保密法》的基本監管。

其次，法案將禁止銀行等金融機構利用加密混合器等增强匿名性的技術或相關數碼資產作交易。

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第三，法案會將報告外國銀行賬戶的範圍擴大至數碼資產，即要求使用離岸賬戶展開超過1萬美元數碼資產交易的美國人向國稅局（IRS）提交報告。

沃倫發表聲明指，她一直在參議院提醒數字資產漏洞帶來的風險，而這項法案將使加密貨幣在政治領域受到嚴格審查，有助保障美國國家安全。

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責任編輯：鄭錦玲