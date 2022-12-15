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【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　紅簿仔息加碼至0.625厘

股市 12:07 2022/12/15

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【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率25點子至5.625厘

HSBC滙豐 （00005） 宣布，由周五（16日）起上調港元最優惠利率25點子，由年利率5.375厘調高至5.625厘，符合市場預期。同時滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率，亦調高25點子。

戶口結餘5000元或以上的港元儲蓄存款戶口，年利率加至0.625厘；5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。

滙豐林慧虹：預期利率將繼續正常化

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自今年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調425點子，雖聯邦公開市場委員會於本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍然不穩定，預期利率正常化將會繼續，該行決定調整港元最優惠利率前，已充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響。

她續指，來年該行會密切留意外圍環境的變化，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。

相關文章：

【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高

【香港經濟】東亞銀行料香港經濟明年增長3.5%、樓價再跌5%　最優惠利率明年可達6.125厘

記者：胡學能

經濟 港股 港元 定期存款 加息 香港 滙豐控股（00005）

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