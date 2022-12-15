【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘　至5.625厘　每百萬樓按供款增多少？（第二版）

▲ 【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率25點子至5.625厘

HSBC滙豐 （00005） 宣布，由周五（16日）起上調港元最優惠利率25點子，由年利率5.375厘調高至5.625厘，符合市場預期。同時滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率，亦調高25點子。

戶口結餘5000元或以上的港元儲蓄存款戶口，年利率加至0.625厘；5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。

以目前滙豐的二手物業H按利息上限「P-2」計，滙豐加P後，實際供樓利率將升至3.625厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款每月供款將由4420.96元增至4560.51元，每月多付約139.55元。

滙豐林慧虹：預期利率將繼續正常化

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自今年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調425點子，雖聯邦公開市場委員會於本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍然不穩定，預期利率正常化將會繼續，該行決定調整港元最優惠利率前，已充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響。

她續指，來年該行會密切留意外圍環境的變化，適時調整利率水平，而大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。

經絡：二手樓H按封頂息增至3.625厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，假設貸款額500萬元、年期為30年，加息0.25厘後（P為5.625%），一手物業H按封頂息率增至3.375厘，每月供款增加686元（3.2%）至22,105元；二手物業H按封頂息率增至3.625厘，每月供款增加698元（3.2%）至22,803元；P按息率增至3.475厘，每月供款增加691元（3.2%）至22,383元。

曹德明指，今次滙豐加息幅度如市場預期，事實上近月拆息攀升，1個月HIBOR今報4.85厘，連續1個半月維持3厘以上水平，早已高於一般銀行新造P按息率及H按封頂息率，本港銀行體系結餘亦由今年初3775億元反覆下跌至現時約963億元水平，而美國11月份消費者物價指數（CPI）報7.1％，與美聯儲2%的目標仍有一段距離，加上中美貿易，俄烏問題及疫情等打擊全球經濟活動，通脹預期仍充滿不確定性。

他預料美國將緩和加息步伐，但失業率偏低及工資仍處於較高水平，明年美國加息仍會持續以降低通脹為主，料明年聯邦基金利率仍會升至5厘半或以上水平，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息仍維持高水平，在資金成本壓力下，本港銀行加息無可避免，相信其他銀行會因應自身資金成本，將陸續跟隨加息步伐。

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記者：胡學能