  • 16°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter改革】Twitter簡化應用程式　明年關閉時事通訊工具Revue

科技 16:00 2022/12/15

分享：

分享：

自Elon Musk收購Twitter後，已推行了多項功能性改革，目標之一是簡化該應用程式的功能。（法新社）

Twitter在2021年初收購時事通訊工具Revue，聲稱這將有助加快Twitter的工作速度，並讓用戶隨時收到他們感興趣事物的通知。但事隔不足兩年，Twitter宣布將於明年關閉Revue，Twitter新老闆馬斯克（Elon Musk）此前曾表示會進一步簡化該應用程式的功能。

【Elon Musk清倉】Twitter總部辦公室逾千物件　放到網上拍賣

近年付費新聞通訊盛起，Twitter當時收購Revue是希望可在Twitter上聚集更多時事新聞作家和記者進駐，收購後更將兩個平台緊密連繫，包括在 Twitter個人資料中添加了Revue註冊按鈕，以及允許用戶直接從推文中註冊Revue時事通訊。

【Twitter亂局】Elon Musk接手Twitter後　仇恨言論推文數量飆升

但自Elon Musk收購Twitter後，已推行了多項功能性改革，目標之一是簡化該應用程式的功能。Twitter表示，從2023年1月18日起，用戶將無法再存取Revue 帳戶，Revue將於當日關閉，所有數據也會被刪除。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文
Twitter 手機Apps 社交平台 收購 馬斯克

下一篇文章

【世界盃2022】世界盃4強賽事　改用決賽專用金球「AL HILM」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter改革】長期追蹤Elon Musk私人飛機位置　美國大學生帳戶遭Twitter停權
【Twitter改革】長期追蹤Elon Musk私人飛機位置　美國大學生帳戶遭Twitter停權
【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽
【蘋果更新】蘋果iOS 16.2正式發布　Apple Music唱K等新功能一覽
【系統更新】Motorola更新名單　逾20款手機設備可支援Android 13
【系統更新】Motorola更新名單　逾20款手機設備可支援Android 13
【芯片出口限制】英美聯手管制　Arm擬不再向中資企業出售新進芯片
【芯片出口限制】英美聯手管制　Arm擬不再向中資企業出售新進芯片
【不需掃安心出行】可將疫苗通行證加入Apple Wallet？　手機儲存電子針卡懶人包（附教學）
【不需掃安心出行】可將疫苗通行證加入Apple Wallet？　手機儲存電子針卡懶人包（附教學）
【智能眼鏡】OPPO Air Glass 2亮相　添打電話功能
【智能眼鏡】OPPO Air Glass 2亮相　添打電話功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款