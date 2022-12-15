【Twitter改革】Twitter簡化應用程式　明年關閉時事通訊工具Revue

▲ 自Elon Musk收購Twitter後，已推行了多項功能性改革，目標之一是簡化該應用程式的功能。（法新社）

Twitter在2021年初收購時事通訊工具Revue，聲稱這將有助加快Twitter的工作速度，並讓用戶隨時收到他們感興趣事物的通知。但事隔不足兩年，Twitter宣布將於明年關閉Revue，Twitter新老闆馬斯克（Elon Musk）此前曾表示會進一步簡化該應用程式的功能。

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近年付費新聞通訊盛起，Twitter當時收購Revue是希望可在Twitter上聚集更多時事新聞作家和記者進駐，收購後更將兩個平台緊密連繫，包括在 Twitter個人資料中添加了Revue註冊按鈕，以及允許用戶直接從推文中註冊Revue時事通訊。

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但自Elon Musk收購Twitter後，已推行了多項功能性改革，目標之一是簡化該應用程式的功能。Twitter表示，從2023年1月18日起，用戶將無法再存取Revue 帳戶，Revue將於當日關閉，所有數據也會被刪除。

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責任編輯：陳卓賢