【中國經濟】發改委：內需對經濟支撐作用明顯增強　提8大重點任務涵蓋綠色消費、推進投融資體制改革等

▲ 【中國經濟】發改委：內需對經濟支撐作用明顯增強 提8大重點任務涵蓋綠色消費、推進投融資體制改革

發改委印發《「十四五」擴大內需戰略實施方案》，指內需對經濟發展的支撐作用明顯增強，「十四五」的主要目標是促進消費投資，內需規模實現新突破，同時完善分配格局，內需潛能不斷釋放，並提升供給質量，國內需求得到更好滿足，完善市場體系，激發內需取得明顯成效，而且要暢通經濟循環，讓內需發展效率持續提升。

加快消費提質升級

提出8個方面重點任務：（1）全面促進消費，加快消費提質升級，積極發展服務消費，也要加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費；（2）加大製造業投資支持力度，持續推進重點領域補短板投資，系統佈局新型基礎設施；（3）推進以人為核心的新型城鎮化，積極推動農村現代化，優化區域經濟佈局；（4）提高供給質量，加快發展新產業新產品，積極促進傳統產業改造提升，持續推動生產性服務業向高端延伸，著力加強標準質量品牌建設。

（5）加快建立公平統一市場，建設現代流通體系；（6）推進投融資體制改革，優化營商環境激發市場活力，發揮對外開放對內需的促進作用；（7）推動共同富裕，持續優化初次分配格局，逐步健全再分配機制，重視發揮第三次分配作用；（8）保障糧食安全，強化能源資源安全保障，推動應急管理能力建設。

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編輯：陳韻妍