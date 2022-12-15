  • 15°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】發改委：內需對經濟支撐作用明顯增強　提8大重點任務涵蓋綠色消費、推進投融資體制改革等

宏觀解讀 11:45 2022/12/15

分享：

分享：

【中國經濟】發改委：內需對經濟支撐作用明顯增強　提8大重點任務涵蓋綠色消費、推進投融資體制改革

發改委印發《「十四五」擴大內需戰略實施方案》，指內需對經濟發展的支撐作用明顯增強，「十四五」的主要目標是促進消費投資，內需規模實現新突破，同時完善分配格局，內需潛能不斷釋放，並提升供給質量，國內需求得到更好滿足，完善市場體系，激發內需取得明顯成效，而且要暢通經濟循環，讓內需發展效率持續提升。

加快消費提質升級

提出8個方面重點任務：（1）全面促進消費，加快消費提質升級，積極發展服務消費，也要加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費；（2）加大製造業投資支持力度，持續推進重點領域補短板投資，系統佈局新型基礎設施；（3）推進以人為核心的新型城鎮化，積極推動農村現代化，優化區域經濟佈局；（4）提高供給質量，加快發展新產業新產品，積極促進傳統產業改造提升，持續推動生產性服務業向高端延伸，著力加強標準質量品牌建設。

（5）加快建立公平統一市場，建設現代流通體系；（6）推進投融資體制改革，優化營商環境激發市場活力，發揮對外開放對內需的促進作用；（7）推動共同富裕，持續優化初次分配格局，逐步健全再分配機制，重視發揮第三次分配作用；（8）保障糧食安全，強化能源資源安全保障，推動應急管理能力建設。

相關文章：【解構│體育用品股】瑞信：體育用品股基本面料明年中轉好　看好國產品牌多於代工商、升兩股目標價

相關文章：【2023展望】安盛：料明年下半年全面通關　內需消費成經濟最大推動力

相關文章：【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國市場 市場拓展 共同富裕 中華人民共和國國家發展和改革委員會 城鎮化 中國

上一篇文章

【美國加息】摩根資產：亞洲股市今周將變得審慎、料明年2月將加息50點子　一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）

下一篇文章

【內險股】眾安首11月保費收入增15%　一文看清其他內險股收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布
【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知
【美股收市】鮑威爾暗示利率頂峰或續上調 道指反覆跌142點
【美股收市】鮑威爾暗示利率頂峰或續上調 道指反覆跌142點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款