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【石Sir午市閒談】加息壓力仍在？ 鮑威爾是真鷹 vs 扮鷹 黃金走勢啟示息口趨下？

股市 12:30 2022/12/15

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美國聯儲局加息0.5厘，符合市場預期，聯邦基金利率上調至4.25厘至4.5厘區間。聯儲局自3月起連續加息7次，會後聲明暗示加息周期未結束，本港金管局隨即上調基本利率50個基點至4.75厘。鮑威爾是真鷹還是扮鷹？

日前公布的美國11月CPI，按年升7.1%比預期低。市場預期2023年美國聯儲局有望減息，並預計會加息至多少厘水平？市場已消化12月份加息50點子，估計明年2月份會再加息多少點子？

美國11月CPI公布當日，10年期美國國債曾下跌至3.4575厘，美國聯儲局加息0.5厘後回升至3.507厘，鮑威爾仍有機會放鷹？ 

而11月CPI公布當日，金價曾升至1800美元，目前金價走勢出現雙底頭肩底走勢，並已升穿頸綫，按量度升幅將見甚麼水平？若金價繼續上升，反映美元偏弱，息口走向將如何？詳情待石Sir為你分析。

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責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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