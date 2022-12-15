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【世界盃2022】世界盃4強賽事　改用決賽專用金球「AL HILM」

科技 15:15 2022/12/15

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由世界盃4強賽事起，皮球將會轉用決賽專用金球「AL HILM」，取代小組賽、16強、8強賽事所用的「AL RIHLA」。

2022世界盃進入最後的白熱化階段，克羅地亞對摩洛哥的季軍戰，以及阿根廷對法國的世界盃冠軍賽，也將於本周六（17日）及周日（18日）上演。為了確保最高水平的足球比賽能夠順利進行，本屆官方用球品牌adidas早前就宣布，由世界盃4強賽事起，皮球將會轉用決賽專用金球「AL HILM」，取代小組賽、16強、8強賽事所用的「AL RIHLA」。

【世界盃2022】C朗頭槌頂入變詐胡　足球傳感器揭曉曾否觸球

【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠

據adidas指出，「AL HILM」意指「夢想」，外皮也改為金色，更是首個100%使用水性油墨和膠水製作的世界盃指定用球。

AL HILM採用adidas的 「Connected Ball」定位技術，可比賽中能精確追蹤球場上每次踢球和頭槌，以及皮球的運行軌跡。此技術有效協助各球證單位更快、更準確地做判決。與此同時，結合球員位置資料，能向VAR球證傳送即時數據，以協助他們加快審查工作。透過將數據結合人工智能，更能為VAR團隊提供自動越位警報。

值得一提的是，adidas Al Hilm世界盃決賽指定用球系列，由即日起於adidas香港官方網上商店及指定門市發售。不過，香港所出售的版本，不會設有世界盃所用的精密感應器。

【世界盃2022】Google推出世界盃追蹤功能　可開啟指定球隊賽果通知

責任編輯：曾曉汶

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