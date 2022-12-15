【世界盃2022】摩洛哥兩球不敵法國爆騷亂 14歲男童身亡

摩洛哥在周四（15日）凌晨的賽事中，以2比0敗予法國。賽後法國巴黎等城市爆發騷亂，警方出動防暴警察應對，其後法國證實一名14歲男童在騷亂中死亡。比利時及荷蘭亦有球迷引發騷亂，但指整體氣氛較此前摩洛哥取勝好。

美斯疑帶傷踢足全場 隊友證無事 世界盃決賽將上陣 【下一頁】

法國警方一早已在各大城市市中心部署防暴警察，應對兩方球迷發生衝突。賽事完結後南部城市尼斯（Nice）等地發生騷亂，球迷在街上打架及互射照明彈，並燃燒垃圾桶，警方出動高壓水槍應對。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有社交媒體流傳影片顯示，在蒙彼利埃（Montpellier）一名疑似為摩洛哥球迷的男童和友人在南部城市聚集時，偶然發現路面一輛白色汽車車窗外飄揚著法國國旗。男童和友人衝向汽車並試圖扯下旗幟，汽車司機受驚迅速開車離開現場，但男童不及反應被捲入車底。法國警方證實，男童被送院後傷重不治。

在比利時布魯塞爾亦有約100名摩洛哥球迷聚集，向防暴警方投煙花等雜物，當地警方射催淚彈應對。

英格蘭威爾士球迷被讚守規矩 卡塔爾世界盃禁酒得力？ 【下一頁】

而在荷蘭，阿姆斯特丹警方指稱有數十人故意「搞事」，在市中心有民眾被警察搜查，但與此前摩洛哥贏得賽事後相比，氣氛十分平靜。在鹿特丹有民眾點燃大量煙花並向警察投擲石塊，當地警方指有旁觀者面部受傷，最少兩人被捕，但承認整體而言氣氛較為平靜。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而賽後海牙的街道幾乎空無一人，警方發言人指有一人因放煙花被捕。據報在烏特列支雖然約有100人聚集並曾點燃煙花，但整體氣氛較為平和，現場警察和球迷人數相約，球迷更與警方分享甜品。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀