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【衛星互聯網】微軟夥Viasat　擴大非洲及美洲網絡服務

科技 13:00 2022/12/15

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微軟表示，司將利用衛星和固網技術，連接以往幾乎無法上網的偏遠地區。（法新社）

科技發展一日千里，但現時仍有不少落後及偏遠地區的人，無法享用互聯網服務。為令全球更多人能夠上網，微軟（Microsoft）表示正與衛星通訊公司Viasat合作，擴大非洲、北美和中美洲等地的網絡服務覆蓋範圍，預料將有1,000萬人受惠。

【美軍雲端大單】亞馬遜、Google、微軟、甲骨文中標　助美國防部建立「聯合作戰雲能力」系統

微軟技術及企業責任副總裁Teresa Hutson表示，是次合作將覆蓋埃及、塞內加爾、安哥拉、尼日利亞和剛果民主共和國的500萬人口，以及危地馬拉、墨西哥和美國的另外500萬人口。該公司將利用衛星和固網技術，連接以往幾乎無法上網的偏遠地區。

【Super App】微軟擬為iPhone打造「超級應用程式」　挑戰Google流動搜索市場地位

Teresa Hutson又提到，這次計畫只是微軟「Airband」項目目標的一部分，最終目標是於2025年底為2.5億人提供互聯網服務，當中包括在非洲生活的1億人，而現時Airband已為超過5,100 萬人提供了互聯網服務。

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責任編輯：陳卓賢

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