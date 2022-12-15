▲ 【解構│體育用品股】瑞信：體育用品股基本面料明年中轉好 看好國產品牌多於代工商、升兩股目標價

內地逐步復常，瑞信指，內地體育用品股今年大幅波動，疫情反覆累及其線下銷售，但隨內地放寬防疫措施，相信有助提高市場信心，體育用品股亦從低位反彈，預期隨線下營運回復正常化，明年上半年體育用品市場會逐步回暖，明年中則會受惠於基本面轉好，尤其看好李寧 （02331） 及安踏 （02020） 。

瑞信稱，李寧及安踏均是該行偏好的2023年消費股，而體育用品股中，該行偏好國產品牌多於代工生產，因內地明年經濟復甦，相反歐美則陷入衰退，對代工生產構成影響，故行業中首選安踏及李寧，其次為特步 （01368） ，之後才是申洲國際 （02313） 及滔搏 （06110） 。

「安踏股價短期或會領跑，因其較受惠於線下銷售正常化，以及市場預期及倉位偏低。」不過，瑞信認為，當體育用品股市場經過轉捩點後，安踏表現或會不及李寧，因焦點將重回增長前景，而市場憂慮Fila的增長動力。

瑞信調低安踏2022至2024年每股盈利預測1.2%至2.1%，以反映自10月以來受到疫情嚴重影響，且弱勢有機會延至明年上半年，但調升其目標價13%至130元，評級維持「跑贏大市」。

李寧方面，瑞信指，內地復常後，市場焦點會回到品牌、增長前景及行業板圖，基於李寧在新產品推出方面較具競爭力，而且網絡擴張及效率提升能力較高，故體育用品股中最偏好李寧。該行調升李寧目標價15.7%至81元，以反映更高的預測市盈率，惟降其2022至2023年每股盈利預測1.8%至3.3%。

額外庫存料於明年春夏季期間消失

瑞信稱，截至第三季末，體育用品行業的庫存仍徘徊較正常高1個月的水平，基於雙11銷情並不強勁，預期行業壓力會持續至冬季，而額外庫存料於明年春夏季期間消失，而隨庫存結構改善，相信折扣幅度也會回復正常化，行業基本面會於年中開始改善，而在人流改善及毛利率提升下，分銷商對於開新店及下訂單更有信心。

該行估計，體育用品行業明年溫和增長8%，2022至2025年複合年均增長率約10%，相信未來3年安踏、李寧及特步會繼續提升市場佔有率。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【業績｜體育用品】中國動向虧損收窄一半至3.86億元 午後股價飆升14%

相關文章：【大行看法】瑞信：市場聚焦「雙11」去庫存效力、惟料第四季體育用品市場與9月相若 李寧照彈逾4%

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

編輯：陳韻妍