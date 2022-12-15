約翰遜靠把口揾食 卸任首相3個月演講袋近千萬

約翰遜今年9月卸任英國首相以來密密揾真銀，英媒估計他在3個月内單靠出席活動演説，已經賺取超過100萬英鎊（約993萬港元）的豐厚收入。

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約翰遜（Boris Johnson）卸任首相後仍繼續擔任國會議員，根據國會議員利益申報冊的更新紀錄，他單在上月分別出席投行Centerview Partners、印媒《Hindustan Times》、美國有綫新聞網絡（CNN）的3場活動，演講收入已經超過75萬英鎊（約723萬港元）。

其中Centerview Partners向約翰遜繳付超過27.7萬英鎊（約267萬港元）的演講費，更承擔約翰遜與兩名助手的交通和住宿費。約翰遜工作9小時，時薪接近3.1萬英鎊（約29.9萬港元）。

另外兩場活動的演講費分別為26.1萬英鎊（約252萬港元）及21.5萬英鎊（約207萬港元），主辦方也承擔約翰遜與兩名助手的食宿和交通費。

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再加上約翰遜10月到美國在保險經紀委員會（Council of Insurance Agents and Brokers）演講，獲得27.6萬英鎊（約266萬港元）的報酬，代表他自卸任首相以來的演講收入已超過100萬英鎊。

另外，保守黨金主Anthony Bamford也繼續向約翰遜夫婦提供每月價值3,500英鎊（約3.4萬港元）的住宿。

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責任編輯：鄭錦玲