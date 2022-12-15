  • 14°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘

環球政治 10:53 2022/12/15

分享：

分享：

聖誕節為西方國家主要節慶之一，即使戰爭期間士兵亦會慶祝。俄羅斯與烏克蘭近日一同否認，兩軍會在聖誕節期間停火。同時，雙方近周內交換多名戰俘，當中包括一名美國公民。俄方亦拒絕烏國要求，表明不會在聖誕節撤兵。

【烏克蘭戰爭】美終援愛國者導彈 料本周宣布 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（14日）發表每日講話時表示，聖誕節時前線亦不會平靜，指俄軍近日持續用炮火摧毀烏東城鎮，稱當地留下一片頹垣敗瓦，每日亦相當困難。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及，是否有收到「聖誕停火」建議時，堅定回應稱

「沒有，沒有任何人提出類似建議。」（No, no such offers have been received from anybody.）

更表明並無任何相關議題正在討論。

普京取消舉辦年度會議 逾10年來首次 【下一頁】

澤連斯基早前表示，俄軍應在聖誕節時全面撤兵，終結俄烏戰爭。俄羅斯政府已表明拒絕，並強調烏克蘭需要承認被俄軍佔領的領土，雙方才有可能和平進展。

美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，俄烏戰爭現階段的戰爭規模使雙方即時停戰的希望不大。柯比指根據現時戰況，相信俄烏戰爭難在年底前終止。

不過，俄烏近周內曾交換數百名戰俘，當中包括一名美國公民。雖然和談難有進展，但俄羅斯出口化肥及擴大烏克蘭糧出口持續恢復商討，俄烏雙方仍在一定程度上保持聯繫。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布
2022/12/12
【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
2022/12/11
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
2022/12/11
俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
【烏克蘭戰爭】普京批西方失信損和談 堅稱戰情合預期
2022/12/10
【烏克蘭戰爭】普京批西方失信損和談 堅稱戰情合預期
【烏克蘭戰爭】美國料增21.4億軍援 助烏加強防空
2022/12/09
【烏克蘭戰爭】美國料增21.4億軍援 助烏加強防空

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布
17:21 2022/12/12
【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
17:14 2022/12/11
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
16:18 2022/12/11
俄羅斯反制裁西方 向不友好國家商品徵收35%關稅
地緣政治 外交 聖誕節 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 澤連斯基 美國 白宮

上一篇文章

約翰遜靠把口揾食 卸任首相3個月演講袋近千萬

下一篇文章

英警破門闖畫廊救「人」 結果只是一場烏龍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】克羅地亞大敗無緣決賽 37歲老將摩迪黯然落淚
【世界盃2022】克羅地亞大敗無緣決賽 37歲老將摩迪黯然落淚
美宣布核聚變技術取得突破 潔淨能源廉價在望？（第二版）
美宣布核聚變技術取得突破 潔淨能源廉價在望？（第二版）
【英國王室】威廉公布聖誕賀卡全家福 5人牽手悠閒散步
【英國王室】威廉公布聖誕賀卡全家福 5人牽手悠閒散步
【烏克蘭戰爭】烏稱擊落13俄無人機 美料援烏愛國者導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱擊落13俄無人機 美料援烏愛國者導彈（不斷更新）
英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」
英鐵路罷工影響蔓延 倫敦等地市中心猶如再「封城」
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款