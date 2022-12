【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘

聖誕節為西方國家主要節慶之一,即使戰爭期間士兵亦會慶祝。俄羅斯與烏克蘭近日一同否認,兩軍會在聖誕節期間停火。同時,雙方近周內交換多名戰俘,當中包括一名美國公民。俄方亦拒絕烏國要求,表明不會在聖誕節撤兵。

【烏克蘭戰爭】美終援愛國者導彈 料本周宣布 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)周三(14日)發表每日講話時表示,聖誕節時前線亦不會平靜,指俄軍近日持續用炮火摧毀烏東城鎮,稱當地留下一片頹垣敗瓦,每日亦相當困難。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)被問及,是否有收到「聖誕停火」建議時,堅定回應稱

「沒有,沒有任何人提出類似建議。」(No, no such offers have been received from anybody.)