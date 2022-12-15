【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘

聖誕節為西方國家主要節慶之一，即使戰爭期間士兵亦會慶祝。俄羅斯與烏克蘭近日一同否認，兩軍會在聖誕節期間停火。同時，雙方近周內交換多名戰俘，當中包括一名美國公民。俄方亦拒絕烏國要求，表明不會在聖誕節撤兵。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（14日）發表每日講話時表示，聖誕節時前線亦不會平靜，指俄軍近日持續用炮火摧毀烏東城鎮，稱當地留下一片頹垣敗瓦，每日亦相當困難。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問及，是否有收到「聖誕停火」建議時，堅定回應稱

「沒有，沒有任何人提出類似建議。」（No, no such offers have been received from anybody.）

更表明並無任何相關議題正在討論。

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澤連斯基早前表示，俄軍應在聖誕節時全面撤兵，終結俄烏戰爭。俄羅斯政府已表明拒絕，並強調烏克蘭需要承認被俄軍佔領的領土，雙方才有可能和平進展。

美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，俄烏戰爭現階段的戰爭規模使雙方即時停戰的希望不大。柯比指根據現時戰況，相信俄烏戰爭難在年底前終止。

不過，俄烏近周內曾交換數百名戰俘，當中包括一名美國公民。雖然和談難有進展，但俄羅斯出口化肥及擴大烏克蘭糧出口持續恢復商討，俄烏雙方仍在一定程度上保持聯繫。

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責任編輯：吳漢培