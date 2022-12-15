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【與寵同行】科技園推「寵物友善園區試行計畫」　可攜毛孩進指定公眾位置

科技 11:00 2022/12/15

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開放的指定公眾位置包括：科學園園區戶外地方、科園廊 （The Spine）地下及一樓、 17W 一樓、19W 地下、一樓及二樓。（香港科技園公司）

聖誕節及農曆新年即將來臨，有否想過攜帶寵物到科學園感受節日氣氛？香港科技園公司推行「寵物友善園區試行計劃」，由12月17日開始，於聖誕節及農曆新年期間的星期六、日及公眾假期，開放指定公眾位置讓市民攜帶寵物進場參觀。

【聖誕禮物2022】送Apple產品給全家人　最平749元起

該計劃開放的指定公眾位置包括：科學園園區戶外地方、科園廊 （The Spine）地下及一樓、 17W 一樓、19W 地下、一樓及二樓。為讓市民與毛孩更方便，園區將提供寵物車及寵物袋借用服務，而室內外位置也會加設寵物排泄物收集箱，並會安排額外員工巡邏，以確保園區地方整潔。

湖畔音樂噴泉   晚間提供特別表演

此外，科技園公司也會於12月12日至21日期間，舉辦「On Your Mart聖誕市集」，市集將銷售世界各地的特色零食、聖誕禮盒及美酒，開放時間為上午11時至6時30分。

【自動駕駛】科學園測試自動駕駛　提供關鍵接駁服務

至於科學園金蛋毗鄰的「湖畔音樂噴泉」，亦會每日會為公眾進行2至3場特別表演，音樂噴泉會以電腦程式控制，晚間表演（下午5時30分至7時30分）更會揉合幻變燈光，歡迎市民觀賞及拍照留念。

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責任編輯：陳卓賢

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