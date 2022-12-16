【美國加息】宏利投資管理：料明年3月最後一次加息、5.25厘見頂　一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）

美國聯儲局宣布加息0.5厘，符市場預期，聯邦基金利率上調至4.25至4.5厘區間，為2007年以來新高，今年累計加息425個基點。從點陣圖顯示，儲局官員預期的終端利率中位數為5.1厘，稍超市場預期。聯儲局主席鮑威爾表示，現時仍未到達足夠的限制性水平，認為持續加息是合適的。本文將為一眾讀者精選及綜合市場就聯儲局加息的看法。

宏利：聯儲局下階段貨幣寬鬆或由經濟狀況轉差主導 非溫和軟著陸

宏利投資管理保守預計，聯儲局將於明年3月最後一次加息，政策利率將於5.25厘見頂，高位或較預期低0.25厘。該行認為，最後一次加息世界及幅度取決於通脹數據，加息周期或延至明年5月。

宏利指出，是次議息反映通脹水平終讓聯儲局暫停緊縮行動。該行料通脹會持續放緩，但不會達至聯儲局2%目標。服務業通脹將對中期通脹升溫構成更大風險，或可能因經濟衰退以致通脹下跌，勞工市場降溫才可舒緩服務業通脹，但該行亦預計市場將在明年首季惡化。

另一方面，宏利認為聯儲局下一階段的貨幣寬鬆政策，較有可能是由經濟狀況轉差主導，而不是較溫和的經濟軟著陸。

景順：明年兩大關鍵問題仍未明朗

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，儘管聯儲局的政策及經濟前景略有變化，但主席鮑威爾仍重申鷹派立場。該行預計，隨全球經濟週期從收縮階段進入復甦階段，明年將至關重要。這在很大程度上取決於儲局於2023年中的某個時間點按下加息的「暫停鍵」。但關鍵問題是，美國經濟會否在收縮階段陷入衰退，以及核心通脹會否繼續下降至聯儲局的目標範圍是仍未明朗。

景順又指，目前美國經濟似乎對加息環境不太敏感。勞動力及房地產市場維持強勁。實質工資增長及抵押貸款申請再次轉向正面。 目前的經濟強勁是一把「雙刃劍」，聯儲局可能會收緊貨幣政策，或許在下一次於明年2月份召開的聯邦公開市場委員會會議上再加息50點子。

中金： 勞動力供需失衡是儲局「最難啃的骨頭」

中金表示，勞動力供需失衡將是遏制通脹的最大障礙，也是聯儲局「最難啃的骨頭」，歷史表明降低工資和服務通脹大都以衰退為代價，而這正是當前最大的挑戰。對市場而言，該行建議將關注點放到加息高點更高、利率在高位停留更久的影響上來，持續的緊縮不僅增加經濟下行壓力，也會對金融穩定帶來危害。

尚渤投資： 經濟軟著陸的可能性仍存在

尚渤投資表示，聯邦基金利率區間目前位於4.25%至4.5%，為15年來的高位。10月和11月的通脹數據良好，但鮑威爾希望有更多證據表明通脹正在下降。儘管經濟疲弱，但考慮到今年加息步伐，表現已比預期好，認為經濟軟著陸的可能性仍存在。

摩根資產：亞洲股市今周將變得審慎、料明年2月將加息50點子

摩根資產常務董事亞太區首席市場策略師許長泰估計明年在停止加息前，2月將加息50點子、3月加息25點子，然而在上半年的首3次議息會議之中，亦可能會每次加息25點子。基於美股在加息後走低，相信今周亞洲股市亦變得審慎。市場需要更多通脹回落的數據來令聯儲局轉變鷹派口風。

因此，該行維持防守策略，看好債券，並提防因美國加息所帶來的經濟下滑和企業盈利表現走弱。中期而言，中國經濟重啟及亞洲區內需求保持韌性將成為一抹亮光，相反，歐美地區增長將受考驗。

安本： 投資者可投資3方向配合美元走強

本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury認為，美國聯儲局在11月22日的聯邦公開市場委員會上調50個基點至4.25%至4.5%的新區間。這已被廣泛預期，債券市場的價格早已反映。然而，隨著前一天通脹率數字好過預期，並且連續第二個月出現，債券市場已開始在終端利率可能下調的情況中重新定價。兩年期債券顯示潛在的終端利率低於5%，即可能還會再加息25個基點。

這次從加息75個基點放緩至50個基點，問題集中在市場會否看到加息步伐進一步放緩。鮑威爾指，最近的通脹數據顯示月度價格增長速度有所放緩，但需要更多的證據才能相信通脹處於持續下降的軌道上，因此持續加息將是適當的。聯邦基金利率被認為需要達到超過5%的峰值。他亦指，繼續表明加息速度現在已經不太重要，利率可能會在更長時間內保持較高水平。

Choudhury認為，亞洲投資者可以通過投資 （a） 具質素的美國公司，（b） 美元和美元對沖投資級別債券，以及 （c） 服務業主導型經濟體的貨幣和股票，以配合美元走強。較高的利率環境也讓亞洲的利率受惠者跑贏大市，例如新加坡和印尼股票。該行預計服務業主導型經濟體的股票和貨幣表現都將跑嬴依賴商品出口的經濟體。因此，認為包括新加坡和泰國等東盟國家的貨幣和股票將優於台灣和韓國。

瑞銀：明年2月或加息25點子、料經濟經歷陣痛

瑞銀投資銀行研究部首席美國經濟學家 Jonathan Pingle表示，鮑威爾指有理由放緩加息，快速調整利率不再是當前階段的主要任務，因為貨幣政策已處於限制性水平。該表述指以更慢的速度達到「足夠限制性」水準。這表明2023年2月議息會議可能傾向於加息25點子。因此，該行對聯儲局在2月會議上將再次加息50點子的預測面臨下行風險。

總體而言，瑞銀預期一直是聯儲局計劃在2月議息會議上將目標利率區間上調50點子，以確保短端價格與其目標一致，但隨著通脹下降，之後會停止加息。根據今次會議資訊，該行認為終期利率預測4.75至5.0%是合適的，但承認可能會加息兩次25點子，而非一次加息50點子的風險。另外，該行指，從聯儲局經濟展望和新聞發佈會之中，大部分討論似乎承認會導致一定陣痛，但其程度不會引發廣泛失業。

DWS：放慢加息是考慮其滯後影響 不排除陷衰退

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，美國聯儲局加息0.5厘，符合市場預期。該行認為，當局在此次減低加息幅度並非由於通脹數字開始回落，而是考慮到貨幣政策的滯後反應對經濟實質影響，才是主要原因。通常加息的影響要在四個季度後才會完全反映在經濟身上，因此，今時今日的加息將影響至明年底。

另外，聯儲局下調明年經濟增長預測，由9月時的增1.2%降至今次的增0.5%，雖然這並不意味陷入經濟衰退，但在此低增長下，不能排除其可能性。再者，鮑威爾沒有給予任何鴿派言論，而且似乎重視聯儲局在1970年代和1980年代汲取慘痛教訓，難怪市場的最初反應是失望。

盛寶金融：明年再加息75點子、市場短期關注數據表現

盛寶金融表示，聯儲局加息0.5厘符市場預期，股市、債市因終端利率升至5.1%而下跌，惟在鮑威爾表明貨幣政策接近「足夠限制性」後，利淡情緒才減退。這亦意味本次加息仍有75點子的加幅，並料在明年進行。

目前市場預計利率峰值為4.87厘，而在2024年底卻降至4.1厘，即意味2024年將減息100個點子。不過，股市即市反應負面，料市場短期仍集中關注數據表現。

畢馬威：利率保持高水平、惟抵銷銀行收入增長

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，美國加息並不令人意外，聯儲局已明確表示會通過利率來控制美國的通脹，並將繼續積極地這樣做。

在香港，該行看到本地市場的利率不斷上升，3個月的HIBOR利率高於美元3個月的利率。馬紹輝認為可以預見在2023年之前，利率將保持在這個水平或更高。高利率水平影響企業借款人，他們將需支付更高的借款成本。雖然銀行應該看到淨息差的增加，但由於銀行競爭以保留和吸引客戶存款餘額，故利率上升對收入的影響將被更高的融資成本所抵銷。

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編輯：姚卓然