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【長和系】長實及長建透過認過新股向歐洲ista項目合共注資208億元　長建CFO：強化項目帶來的穩定回報

股市 10:12 2022/12/15

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【長和系】長實及長建透過認過新股向歐洲ista項目合共注資208億元　冀提高長期及可持續回報

長實 （01113） 及長建 （01038） 聯合公告，長實及長建分別按股權比例65%及35%，各自透過認購歐洲項目ista營運的綜合能源管理服務供應商Sarvana配發的新股，變相分別注資約16.38億歐元（約135.4億港元）及近8.82億歐元（約72.9億港元）；兩者合共注資約208.3億港元。

注資後持股比例不變

注資完成後，長實及長建持有Sarvana的股權比例不變，兩間公司合共注資208.3億港元。Sarvana是一家由歐洲ista集團營運的全面綜合能源管理服務供應商。

長建執行董事兼財務總監陳來順表示，ista是集團歐洲大陸業務組合的主要資產之一，持續為長建及長實提供理想貢獻，協議乃內部資本架構重組安排，旨在強化項目可帶來之長期穩定回報。

長實及長建指，注資可讓Sarvana改善其負債權益比率，從而為長實及長建各自提高長期及可持續回報。

Sarvana去年除稅前淨利潤1700萬歐元（約1.41億港元），除稅後淨虧損2800萬歐元（約2.32億港元）。截至去年底，Sarvanna經審核資產淨值約4.96億歐元（約41.01億港元）。

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編輯：陳韻妍

港股 長江基建集團（01038） 長實集團（01113） 歐洲 長實

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