【新股IPO】3新股首掛榮辱互見、思路迪大升兩成　步陽插27%、衛龍跌0.9%

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【新股IPO】達勢1405及業聚6929孖展均未獲足額認購 上美2145孖展暫錄3435萬元、一文看清所有新股認購表現（附表）
3隻新股首掛，表現個別發展，當中腫瘤藥研發商思路迪 （01244） 表現最好，以高於中位定價24.98元發行，開市即彈高16%至29元，最高見31.75元，較招股價高6.77元或27%；現報30.6元，升22.5%，每手（500股）不計手續費，一手帳面賺2810元。
鋁合金汽輪生產商步陽國際 （02457） 開市跌29%，報0.355元，最低見0.35元，現報0.365元，較招股價0.5元低0.135元或27%；每手（5000股）蝕675元。
辣條小食品牌衛龍 （09958） 開報10.2元，現報10.46元，較招股價10.56元跌0.1元或0.9%；每手（200股）蝕20元。
思路迪超額認購4.97倍，集資淨額2.51億元，一手中籤率25%。步陽超購50.22倍，集資淨額7670萬元，一手中籤率20%；衛龍超額認購14.3倍，集資淨額8.99億元，一手中籤率70%。
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記者：宋佩恩
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