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【新股IPO】3新股首掛榮辱互見、思路迪半日升兩成　步陽插24%、衛龍跌1.5%

新股IPO 12:20 2022/12/15

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【新股IPO】3新股首掛榮辱互見、思路迪大升兩成　步陽插27%、衛龍跌0.9%

3隻新股首掛，表現個別發展，當中腫瘤藥研發商思路迪 （01244） 表現最好，以高於中位定價24.98元發行，開市即彈高16%至29元，最高見31.75元，較招股價高6.77元或27%；半日收報30.35元，升21.5%，每手（500股）不計手續費，一手帳面賺2685元。

鋁合金汽輪生產商步陽國際 （02457） 開市跌29%，報0.355元，最低見0.35元，中午報0.38元，較招股價0.5元低0.12元或24%；每手（5000股）蝕600元。

辣條小食品牌衛龍 （09958） 開報10.2元，半日報10.4元，較招股價10.56元跌0.16元或1.5%；每手（200股）蝕32元。

思路迪暗盤曾賺逾2000元，各新股暗盤表現，【下一頁】

思路迪超額認購4.97倍，集資淨額2.51億元，一手中籤率25%。步陽超購50.22倍，集資淨額7670萬元，一手中籤率20%；衛龍超額認購14.3倍，集資淨額8.99億元，一手中籤率70%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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港股 集資 IPO 衛龍（09985） 3D MEDICINES－B（01244） 食品 步陽國際（02457）

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