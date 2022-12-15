【新股IPO】3新股首掛榮辱互見、思路迪一手賺3235元 步陽蝕1000元、衛龍蝕108元
新股IPO 17:10 2022/12/15
3隻新股首掛，表現個別發展，當中腫瘤藥研發商思路迪 （01244） 表現最好，以高於中位定價24.98元發行，開市即彈高16%至29元，最高見32.3元，較招股價高7.32元或29.3%；收報31.45元，全日升25.9%，每手（500股）不計手續費，一手帳面賺3235元。
鋁合金汽輪生產商步陽國際 （02457） 開市跌29%，以全日低位0.3元收市，較招股價0.5元低0.2元或40%；每手（5000股）蝕1000元。
辣條小食品牌衛龍 （09958） 開市與收市同報10.02元，較招股價10.56元跌0.54元或5%；每手（200股）蝕108元。
思路迪暗盤曾賺逾2000元，各新股暗盤表現，【下一頁】
思路迪超額認購4.97倍，集資淨額2.51億元，一手中籤率25%。步陽超購50.22倍，集資淨額7670萬元，一手中籤率20%；衛龍超額認購14.3倍，集資淨額8.99億元，一手中籤率70%。
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記者：宋佩恩
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