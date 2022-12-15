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【美國加息】對沖基金名宿阿克曼：除非美國經濟嚴重衰退　否則通脹不可能回到聯儲局2%的目標

宏觀解讀 09:49 2022/12/15

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【美國加息】對沖基金名宿阿克曼：除非美國經濟嚴重衰退　否則通脹不可能回到聯儲局2%的目標

美國對沖基金Pershing Square創辦人兼行政總裁阿克曼（Bill Ackman）認為，除非美國經濟出現嚴重衰退，否則通脹不可能持續穩定在聯儲局2%的通脹目標。

「通脹要回到當局長期物價穩定的指標，必須要出現職位流失的深度衰退。」

對沖基金名宿阿克曼：美聯儲正採取必須行動對抗通脹　股市很快出現買入信號【下一頁】

阿克曼指，即使通脹成功回到2%的目標，相信不會長期處於在有關水平，接受3%以上的通脹，或許是維持經濟強勁及職位持續增長的長遠策略。

聯儲局今年來累計加息4.25厘

聯儲局於本港時間周四凌晨加息0.5厘，將聯邦基金目標利率調升到4.25至4.5厘。聯儲局主席鮑威爾重申，不會改變2%的通脹目標，重申當局會繼續收緊金融市場流動性，讓通脹重回目標，同時暗示當局未來會上調利率峰值的預測。

聯儲局今年來累計加息4.25厘，為自1980年以來累計加幅最高。

相關文章：【美國加息】金管局上調基準利率50個基點至4.75厘　余偉文：美加息周期未完、置業時小心利率上升風險

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【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

編輯：陳韻妍

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