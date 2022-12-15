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【芯片大戰】美國據報將部分中資企業剔出貿易「黑名單」　惟傳長江存儲卻無法逃離黑名單

股市 09:17 2022/12/15

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【芯片大戰】美國據報將部分中資企業剔出貿易「黑名單」　惟傳長江存儲無法逃離黑名單

中美科技戰升溫，市場消息四起。據《路透》引述一名美國官員指，美國政府計劃將一些中國公司從「無法驗證清單」中移出，不過暫時未知是哪些企業，也不清楚數量。

消息人士指，由於中國政府更願意允許美國進行實地考察，美國商務部在加入一些中國企業的同時，也會把早前納入名單內的部分中國企業剔除，預計美方將很快移出這些實體。不過，美國商務部拒絕置評。

而據另一位消息人士透露，預計拜登政府最快將於本周將中國存儲芯片製造商長江存儲列入更嚴格的出口管制名單。不過，長江存儲為在11月下旬容許美方實地考察的一些公司之一，這表明這家芯片製造商預期加入實體名單可能是其他因素所致。長江存儲沒有立即回應消息。

日前，有傳美國商務部最快本周長江存儲及另外35家中資企業列入貿易「黑名單」，禁止它們購買特定美國零部件。

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編輯：姚卓然

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