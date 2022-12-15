【芯片大戰】美國商務部列長江存儲等36間中國企業在「貿易黑名單」　配合10月芯片新禁令

▲ 【芯片大戰】美國據報將部分中資企業剔出貿易「黑名單」 惟傳長江存儲無法逃離黑名單

美國商務部宣布，將中國最大存儲芯片製造商長江存儲（YMTC）及上海微電子裝備（SMEE）在內的36間中國企業，加入「實體清單」（Entity List，俗稱貿易黑名單），這些公司若未得美國商務部許可，將無法向美國供應商採購特定產品及技術。

當局同時擴大「外國直接產品規則」範圍至21個實體，令非美國公司禁止向中國企業出口包含特定數量美國技術的產品。

負責出口管制的商務部高級官員Alan Estevez指，最新行動建基於美國10月加強保障美國國家安全的行動，限制中國利用人工智能、先進運算和強大的商用技術，來實行軍事現代化和侵犯人權。

美國擴大「黑名單」 中國外交部：停止泛化國家安全概念

在美國正式擴大「黑名單」前，市場已傳出當地周內會有相關公布。中國外交部發言人汪文斌回應表示，作為原則，當局要告訴大家的是，中方在有關問題上的立場是一貫、明確的，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國特定企業採取歧視性、不公平的做法，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

（第二版加入中方回應，第三版新增美國商務部最新公布）

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編輯：姚卓然