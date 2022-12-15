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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低1%　恒指黑期升約15點、道指期貨升93點（不斷更新）

股市 09:13 2022/12/15

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港股市況不斷更新

港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開47點，恒指料開報19626點。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價低0.43元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報324.66元，較港收市價0.34元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.37元，較港收市價低1.13元或1.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【09：13】期指開報19680點，跌45點或0.2%。

【09：02】浦江國際 （02060） 、永義國際 （01218） 、高山企業 （00616） 、華誼騰訊娛樂 （00419） 今早復牌。

【08：55】恒指黑期升約15點，報19706點，道指期貨升93點，報34332點。

【08：52】內地腫瘤藥研發思路迪 （01244）  、鋁合金汽輪生產商步陽國際 （02457）  及辣條小食品牌衛龍美味  （09985） 今日掛牌，昨暗盤個別發展。

【新股IPO】思路迪1244暗盤一手最多賺2035元　步陽2457一手最多蝕600元、衛龍蝕44元

【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價　超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價　超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價　超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【08：49】【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

【08：33】【業績】攜程第三季按年扭虧賺2.7億元人幣　收入增長29%

【08：17】【新股IPO】星空華文6698今日起招股　入場費約13131元

【08：10】【配股潮】旭輝永升服務控股股東折讓9%配股　籌集4.37億元

【07：57】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427今日起招股　入場費約3181元

【07：50】【美國加息】聯儲局加息0.5厘後　金管局上調基準利率50個基點至4.75厘

【07：45】【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高

【07：45】港股ADR收報19626點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價低0.43元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報324.66元，較港收市價0.34元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.37元，較港收市價低1.13元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】聯儲局公布利率頂峰中位數料升至5.1厘後，美股轉跌；儲局主席鮑威爾稱，可能需要在一段時期內維持限制性政策，不排除利率頂峰或續上調，道指一度挫逾400點，其後跌幅收窄。道指跌142點，報33966點；標指跌24點，報3995點；納指跌85點或0.76%，報11170點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【芯片大戰】美國據報將部分中資企業剔出貿易「黑名單」　惟傳長江存儲無法逃離其中

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