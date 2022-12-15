【港股市況】阿里巴巴跌1%　旭輝永升服務挫9%　恒指低開60點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.8%，旭輝永升服務 （01995） 挫9%，恒生指數低開60點，開報19612點，恒生科技指數跌0.3%，報4225點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：35】大市開市後跌近200點，早段低見19475點，科指跌1.1%，報4190點。

【09：34】先聲藥業 （02096） 跌半成，低見9.88元，成交5.4億元。

【09：32】國美零售 （00493） 升逾6%，開市後高見0.161元。國美零售獲控股股東黃光裕提供2億元免息及無抵押貸款。

【09：29】浦江國際 （02060） 復牌飈升92%。浦江國際公布有關收購從事開發骨科及整形外科用生物材料新型製劑及投資控股的公司股權交易協議已終止。

【09：25】康希諾生物 （06185） 逆市升逾2%。康希諾生物公布旗下肌注式重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）及吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）被推薦作為第二劑次加強免疫接種，指有關商品克威莎和克威莎霧優若後續國家相關部門對其採購使用增加，將對業績產生一定積極影響。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.8%，旭輝永升服務 （01995） 挫9%，恒生指數低開60點，開報19612點，恒生科技指數跌0.3%，報4225點。

【09：13】期指開報19680點，跌45點或0.2%。

【09：02】浦江國際 （02060） 、永義國際 （01218） 、高山企業 （00616） 、華誼騰訊娛樂 （00419） 今早復牌。

【08：55】恒指黑期升約15點，報19706點，道指期貨升93點，報34332點。

【08：52】內地腫瘤藥研發思路迪 （01244） 、鋁合金汽輪生產商步陽國際 （02457） 及辣條小食品牌衛龍美味 （09985） 今日掛牌，昨暗盤個別發展。

【新股IPO】思路迪1244暗盤一手最多賺2035元 步陽2457一手最多蝕600元、衛龍蝕44元

【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價 超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價 超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價 超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【08：49】【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

【08：33】【業績】攜程第三季按年扭虧賺2.7億元人幣 收入增長29%

【08：17】【新股IPO】星空華文6698今日起招股 入場費約13131元

【08：10】【配股潮】旭輝永升服務控股股東折讓9%配股 籌集4.37億元

【07：57】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427今日起招股 入場費約3181元

【07：50】【美國加息】聯儲局加息0.5厘後 金管局上調基準利率50個基點至4.75厘

【07：45】【最優惠利率】儲局加息0.5厘 香港銀行勢跟加P 0.25厘機會高

【07：45】港股ADR收報19626點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價低0.43元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報324.66元，較港收市價0.34元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.37元，較港收市價低1.13元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局公布利率頂峰中位數料升至5.1厘後，美股轉跌；儲局主席鮑威爾稱，可能需要在一段時期內維持限制性政策，不排除利率頂峰或續上調，道指一度挫逾400點，其後跌幅收窄。道指跌142點，報33966點；標指跌24點，報3995點；納指跌85點或0.76%，報11170點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩