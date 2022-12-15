【港股夜期+ADR】恒指夜期升145點　阿里美股較港收市升逾3%（不斷更新）

歐洲央行及英倫銀行跟隨聯儲局加息0.5厘，加上美國經濟數據疲弱，道指開市跌超過500點。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）表示已確定可首次全面檢查和調查在中國的公司，中概股向好，中國金龍指數升1%，阿里巴巴美股較港收市價暫時升超過3%。

恒指夜期升145點，報19538點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 181.74 +2.8% 騰訊ADR 321.83 +1.3% 滙豐ADR 46.77 -0.9% 阿里巴巴美股 88.72 +3.3%

北水錄19億元淨流入 大手吸指數ETF沽騰訊

北水再次在跌市時趁低吸納，今日錄得19億元淨流入。資金集中買指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生中國ETF （02828） 分別有10.3及7.3億元淨流入，友邦 （01299） 亦有3億元淨流入；騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別錄得4.4及1.2億元淨流出。

恒指夜期升15點，報19408點。

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ATM領跌 恒指跌304點失守10天綫

港股跌300點。ATM領跌，阿里巴巴 （09988） 跌4%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%，恒生指數低開60點，早段曾跌逾400點，低見19233點，恒生指數跌304點，收報19368點，穿10天綫（約19390點），成交1056億元。科指跌2.4%，報4136點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 84.65 +0.7 +10 17 潤地 34.60 +0.7 +1 6 中行 2.76 +0.4 +1 3 騰訊 317.60 -2.3 -37 11 美團 176.80 -3.3 -44 -37 阿里巴巴 85.90 -4.0 -63 24

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：35】恒指夜期升15點，報19408點。

【16：10】ATM領跌，阿里巴巴 （09988） 跌4%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%，恒生指數跌304點，收報19368點，成交1056億元。科指跌2.4%，報4136點。

【16：00】恒指U盤前跌303點，報19370點。

【15：46】浦江國際 （02060） 尾市升1.1倍，高見0.82元。

【15：28】【解構｜本地零售】招銀國際：入境政策放鬆快於預期 薦6隻估值較安全的餐飲及酒店股份

【15：14】【解構│電動車】大和：小鵬汽車處於競爭最激烈的市場、前景具挑戰 連降數級至「沽售」、目標價削36%

【15：12】【移民潮？】第三季「永久離港」提取MPF強積金宗數8600宗、按季持平 涉資逾21.7億元升3%

【15：08】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市跌逾3%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別跌逾2%。

【14：54】恒指跌幅再擴至約300點。

【14：26】【證監會】梁鳳儀據報將接替歐達禮 成為證監會首位女CEO

【14：24】港股跌幅收窄至約170點，報19509點。科指跌1.2%，報4185點。

【14：13】大市維持約200點跌幅，報19447點，跌223點，科指跌1.7%，報4165點。

【14：09】潤地 （01109） 午後轉升2%，中海外 （00688） 升近1%。碧桂園 （02007） 升0.7%，雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌0.2%。

【13：12】ATM午後跌逾2%至3%，友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【13：00】港股午後初段跌約250點，報19415點，跌257點，科指跌1.8%，報4159點。

【12：18】【新股IPO】海底撈分拆特海國際以介紹形式上市 以10派1方式實物分派、月底正式登陸港股

【12：07】【香港加息】滙豐上調港元最優惠利率（P）0.25厘 至5.625厘 每百萬樓按供款增多少？（第二版）

【12：00】恒指半日跌224點，報19449點，成交601億元。科指跌1.5%，報4172點。阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。華虹半導體 （01347） 反彈逾4%，中芯 （00981） 逆市升逾1%。

【11：44】山東新華製藥 （00719） 逆市升逾4%，高見13.16元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%，深證跌0.1%，創業板指升0.4%。

【11：23】國家發改委印發《「十四五」擴大內需戰略實施方案》，大市跌幅略收窄至約225點，報19446點，科指跌1.6%，報4167點。

【中國經濟】發改委：內需對經濟支撐作用明顯增強 提8大重點任務涵蓋綠色消費、推進投融資體制改革等

【11：15】【解構│體育用品股】瑞信：體育用品股基本面料明年中轉好 看好國產品牌多於代工商、升兩股目標價

【11：04】美團 （03690） 跌幅擴至4%，低見175.3元。

【10：47】新火科技 （01611） 預期年度淨虧損不少於約1.6億元，而去年度淨溢利約1.4億元。新火科技股價跌逾4%，破底低見2.95元。

【10：42】平安好醫生 （01833） 轉升近1%，高見26元。

【10：31】中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 跌近半成，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌逾5%。

【10：15】港股跌幅略收窄至近300點，報19379點，跌294點，今早曾低見19233點，科指跌1.5%，報4171點。

【10：13】【長和系】長實及長建透過認過新股向歐洲ista項目合共注資208億元 長建CFO：強化項目帶來的穩定回報

【10：09】【新股IPO】達勢1405及業聚6929孖展均未獲足額認購 上美2145孖展暫錄3435萬元、一文看清所有新股認購表現（附表）

【10：08】中國11月社會消費品零售總額按年跌5.9%，低於預期的跌3.7%，11月規模以上工業增加值按年增長2.2%，低於預期的3.6%。

【10：05】【新股IPO】3新股首掛榮辱互見、思路迪大升兩成 步陽插27%、衛龍跌0.9%

【10：03】攜程 （09961） 逆市升逾4%，中國中免 （01880） 、同程旅行 （00780） 破頂後轉跌1%。

【09：59】金沙 （01928） 跌3%，銀娛 （00027） 跌2%。另外，永利 （01128） 跌4%，美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 跌逾3%，澳博 （00880） 跌逾2%。

【澳門博彩】澳門新賭牌據報周五簽約 6博企高層將出席周六發布介紹會

【09：54】傳統重磅藍籌向下，滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 跌2%，友邦 （01299） 跌1%，中移動 （00941） 跌0.4%。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至4%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌逾2%。小米 （01810） 、京東 （09618） 亦跌3%。恒指跌405點，報19268點，科指跌2.6%，報4127點。

【芯片大戰】阿里巴巴挫4% 據報不能再從Arm購買最先進的芯片設計 英美協議限制出口可軍民兩用科技

【09：45】中芯國際 （00981） 升逾2%，華虹半導體 （01347） 升6%，晶門半導體 （02878） 升逾3%。

【09：44】網上醫療股未止跌，阿里健康 （00241） 跌逾7%，平安好醫生 （01833） 跌半成，京東健康 （06618） 跌逾3%。

【09：42】恒指跌幅擴至300點，報19357點，跌316點，科指跌2%，報4152點。ATM跌逾1%至3%。

【09：40】旭輝永升服務 （01995） 股價跌幅擴大至逾13%，失守配售價，低見4.58元。

【09：39】香港航天科技 （01725） 公布將衛星通訊業務納入其業務範圍，股價逆市升15%，高見8.1元。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：35】大市開市後跌近200點，早段低見19475點，科指跌1.1%，報4190點。

【09：34】先聲藥業 （02096） 跌半成，低見9.88元，成交5.4億元。

【09：32】國美零售 （00493） 升逾6%，開市後高見0.161元。國美零售獲控股股東黃光裕提供2億元免息及無抵押貸款。

【09：29】浦江國際 （02060） 復牌飈升92%。浦江國際公布有關收購從事開發骨科及整形外科用生物材料新型製劑及投資控股的公司股權交易協議已終止。

【09：25】康希諾生物 （06185） 逆市升逾2%。康希諾生物公布旗下肌注式重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）及吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）被推薦作為第二劑次加強免疫接種，指有關商品克威莎和克威莎霧優若後續國家相關部門對其採購使用增加，將對業績產生一定積極影響。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.8%，旭輝永升服務 （01995） 挫9%，恒生指數低開60點，開報19612點，恒生科技指數跌0.3%，報4225點。

【09：13】期指開報19680點，跌45點或0.2%。

【09：02】浦江國際 （02060） 、永義國際 （01218） 、高山企業 （00616） 、華誼騰訊娛樂 （00419） 今早復牌。

【08：55】恒指黑期升約15點，報19706點，道指期貨升93點，報34332點。

【08：52】內地腫瘤藥研發思路迪 （01244） 、鋁合金汽輪生產商步陽國際 （02457） 及辣條小食品牌衛龍美味 （09985） 今日掛牌，昨暗盤個別發展。

【新股IPO】思路迪1244暗盤一手最多賺2035元 步陽2457一手最多蝕600元、衛龍蝕44元

【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244以24.98元定價 超購近5倍一手中籤率25%（附分配結果連結）

【新股IPO】步陽國際2457以0.5元下限定價 超購50倍、一手中籤率為20%（附分配結果連結）

【新股IPO】「辣條」零食品牌衛龍9985接近下限定價 超購14.3倍一手中籤率70%（附分配結果連結）

【08：49】【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

【08：33】【業績】攜程第三季按年扭虧賺2.7億元人幣 收入增長29%

【08：17】【新股IPO】星空華文6698今日起招股 入場費約13131元

【08：10】【配股潮】旭輝永升服務控股股東折讓9%配股 籌集4.37億元

【07：57】【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427今日起招股 入場費約3181元

【07：50】【美國加息】聯儲局加息0.5厘後 金管局上調基準利率50個基點至4.75厘

【07：45】【最優惠利率】儲局加息0.5厘 香港銀行勢跟加P 0.25厘機會高

【07：45】港股ADR收報19626點，跌47點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.62元，較港收市價低0.43元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報324.66元，較港收市價0.34元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.37元，較港收市價低1.13元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局公布利率頂峰中位數料升至5.1厘後，美股轉跌；儲局主席鮑威爾稱，可能需要在一段時期內維持限制性政策，不排除利率頂峰或續上調，道指一度挫逾400點，其後跌幅收窄。道指跌142點，報33966點；標指跌24點，報3995點；納指跌85點或0.76%，報11170點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩