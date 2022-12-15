  • 13°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 09:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

股市 08:49 2022/12/15

分享：

分享：

【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

雲頂新耀 （01952） 宣布，公司已達到發展里程碑，其信使核糖核酸（mRNA）狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段。

公司指，有關狂犬病暴露後預防性投藥（PEP）新候選疫苗乃使用臨床驗證的mRNA技術平台與Providence Therapeutics Holdings Inc.共同開發。因此，公司須在第三批里程碑交割時向Providence發行3,492,365股股份作為合作及授權許可協議項下的部分對價。

公司將向Providence發行以支付相關里程碑付款的3,492,365股股份已獲聯交所上市委員會批准上市及買賣，公司將根據股東於2022年6月29日舉行的本公司股東週年大會上通過的股東決議案授予董事的一般授權發行3,492,365股股份。

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【異動股｜生科股】雲頂新耀挫16%　向吉利德出售重磅藥Trodelvy在大中華區等地開發和商業化獨家權

【異動股】復星醫藥彈7%　新冠藥物阿茲夫定即將開放網售

【藥股】山東新華製藥急升54%　藥品獲納入《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》

編輯：姚卓然

生物科技 生物科技股 港股 科技產品 雲頂新耀—B（01952） 疫苗

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴ADR較港低1%　恒指黑期升約15點、道指期貨升93點（不斷更新）

下一篇文章

【業績】攜程第三季按年扭虧賺2.7億元人幣　收入增長29%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布
【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【美股收市】鮑威爾暗示利率頂峰或續上調 道指反覆跌142點
【美股收市】鮑威爾暗示利率頂峰或續上調 道指反覆跌142點
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款