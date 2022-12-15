▲ 【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

雲頂新耀 （01952） 宣布，公司已達到發展里程碑，其信使核糖核酸（mRNA）狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段。

公司指，有關狂犬病暴露後預防性投藥（PEP）新候選疫苗乃使用臨床驗證的mRNA技術平台與Providence Therapeutics Holdings Inc.共同開發。因此，公司須在第三批里程碑交割時向Providence發行3,492,365股股份作為合作及授權許可協議項下的部分對價。

公司將向Providence發行以支付相關里程碑付款的3,492,365股股份已獲聯交所上市委員會批准上市及買賣，公司將根據股東於2022年6月29日舉行的本公司股東週年大會上通過的股東決議案授予董事的一般授權發行3,492,365股股份。

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編輯：姚卓然