【業績】攜程績後高開半成　第三季按年扭虧賺2.7億元人幣　收入增長29%

▲ 【業績】攜程第三季按年扭虧賺2.7億元人幣 收入增長29%

攜程（09961 美︰TCOM）公布第三季度業績。攜程扭虧為盈，季度歸屬於股東的淨利潤為2.66億元人民幣（3,700萬美元），相對去年同期淨虧損8.49億元人民幣。經調整EBITDA為14億元人民幣（1.98億美元），按年增長1.64倍，按季增3倍。經調整EBITDA利潤率為21%。

攜程績後升4.9%，報272元。

期內，整體淨收入按年增長29%至69億元人民幣（9.69億美元），按季增長72%，主要受中國國內市場和海外市場強勁復甦的驅動。住宿預訂營業收入為29億元人民幣，按年升32%，交通票務營業收入為26億元人民幣，增長44%，旅遊度假業務營業收入為3.87億元人民幣，較去年同期相對穩定，商旅管理業務營業收入為3.7億元人民幣，升9%。

攜程表示，國內以及國際業務繼續呈現強勁復甦勢頭。第三季度國內酒店和機票預訂收入均實現同比正增長，其中國內酒店預訂收入按年增長25%。國際業務保持快速復甦，國際平台整體機票預訂量增長超過100%。

首席執行官孫潔稱，儘管市場於季度後半段出現波動，但在第三季度仍然取得很好的業績表現。國內酒店預訂量較去年呈正增長，幾乎完全恢復到新冠疫情前的水平。董事會執行主席梁建章表示，隨著愈來愈多的市場重新開放以及解除防疫管控的措施，整個亞太地區的旅遊活動也迅速反彈。對全球旅遊業的長期前景和未來機遇感到興奮。

【業績｜電動車】理想汽車第三季經調整虧損12.4億元人幣 目標末季交付最多4.8萬輛

【業績｜內房】融創2021年全年核心淨虧損約253億人幣 不派息

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

責任編輯︰梁浩碩