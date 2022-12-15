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【新股IPO】星空華文6698今日起招股　入場費約13131元

新股IPO 08:17 2022/12/15

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【新股IPO】星空華文6698今日起招股　入場費約13131元

曾製作《中國好聲音》、內地最大綜藝節目營運商星空華文 （新上市編號：06698） 今日起招股至20日，每股發售價介乎25.5元至32.5元，每手400股，入場費13,131.02元，淨籌約3.55億元。公司預計12月29日上市。

按2021年收入計，公司是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商，市場份額為 1.6%。同時亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫，也是中國音樂IP創造商及運營商。當中曾製作《中國好聲音》、《蒙面唱將猜猜猜》等節目。

公司是次招股將全球發售約1,473.1萬股股份，香港發售部分佔一成。而公司集資約80%將用於為公司的IP製作及運營提供資金；約20%將用於擴大公司的受眾範圍以提供更好的客戶服務及宣傳公司已建成的文娛IP產業價值鏈。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

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編輯：姚卓然

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港股 綜藝節目 IPO 中國 集資

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