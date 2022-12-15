【配股潮】旭輝永升服務插9%力守配股價　遭控股股東折讓9%配股　籌集4.37億元

▲ 【配股潮】旭輝永升服務控股股東折讓9%配股 籌集4.37億元

旭輝永升服務 （01995） 控股股東配售股份。旭輝永升服務公布，控股股東Elite Force配售9000萬股，相當於已發行股本總額約5.15%，配售價為每股4.85元，較旭輝永升服務上日收市價5.33元，折讓9%，籌集4.37億元。

旭輝永升服務今日低開插9%，報4.85元，力守配股價。

林中、林峰及林偉（以一致方式行事）通過旭輝控股、Elite Force及彼等控制的其他投資控股公司，有權行使公司已發行股本約51.98%的投票權，因此彼等共同構成公司的最終控股股東。配售事項完成後，最終控股股東將有權行使公司已發行股本約46.84%的投票權。

公司指，配售事項完成後，將繼續作為旭輝控股 （00884） 的非全資附屬公司。因此，預計配售事項不會對集團的財務狀況或業務運營產生任何不利影響。

旭輝控股此前表示，積極探索處置境外資產，包括出售持有的旭輝永升服務全部股份，以舒緩流動資金壓力及向業務運營提供資金。

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責任編輯︰梁浩碩