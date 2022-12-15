【美國加息】金管局上調基準利率50個基點至4.75厘　余偉文：美加息周期未完、置業時小心利率上升風險

▲ 【美國加息】聯儲局加息0.5厘後 金管局上調基準利率50個基點至4.75厘

美國一如預期加息0.5厘，聯邦基金利率上調至4.25至4.5厘區間後，香港金管局將基本利率上調50個基點，至4.75厘。金管局總裁余偉文表示，聯儲局加息0.5厘的舉措符合市場預期，當局自3月起已連續7次加息，累計加幅共4.25厘，從會後聲明可見美國加息周期仍未完結，但重申美國加息不會影響香港金融穩定及聯繫滙率制度運行。

他稱，市場普遍預期美元拆息上升，再加上本港季節性因素及股票市場需求，相信港元拆息（HIBOR）亦會持續上升，市民在置業或承造按揭時，需要小心利率上升的風險。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

因應美國調高聯邦基金利率的目標區間50基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.75厘，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是3.57厘，所以根據預設公式，基本利率設定於4.75厘。

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責任編輯︰梁浩碩