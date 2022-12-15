  • 13°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】金管局上調基準利率50個基點至4.75厘　余偉文：美加息周期未完、置業時小心利率上升風險

股市 09:28 2022/12/15

分享：

分享：

【美國加息】聯儲局加息0.5厘後　金管局上調基準利率50個基點至4.75厘

美國一如預期加息0.5厘，聯邦基金利率上調至4.25至4.5厘區間後，香港金管局將基本利率上調50個基點，至4.75厘。金管局總裁余偉文表示，聯儲局加息0.5厘的舉措符合市場預期，當局自3月起已連續7次加息，累計加幅共4.25厘，從會後聲明可見美國加息周期仍未完結，但重申美國加息不會影響香港金融穩定及聯繫滙率制度運行。

他稱，市場普遍預期美元拆息上升，再加上本港季節性因素及股票市場需求，相信港元拆息（HIBOR）亦會持續上升，市民在置業或承造按揭時，需要小心利率上升的風險。

【財經小知識】何謂基本利率？金管局加基本利率等同香港加息嗎？

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

因應美國調高聯邦基金利率的目標區間50基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.75厘，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是3.57厘，所以根據預設公式，基本利率設定於4.75厘。

相關文章：

【美國加息】聯儲局加息0.5厘符預期　利率頂峰料加至5.1厘

【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高

【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

責任編輯︰梁浩碩

貨幣政策 香港金融管理局 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴跌1%　旭輝永升服務挫9%　恒指低開60點（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】旭輝永升服務插9%力守配股價　遭控股股東折讓9%配股　籌集4.37億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布
【芯片大戰】彭博：長江存儲及其他35家中資企業據報將被列入貿易「黑名單」　最快本周公布
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【美股收市】鮑威爾暗示利率頂峰或續上調 道指反覆跌142點
【美股收市】鮑威爾暗示利率頂峰或續上調 道指反覆跌142點
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升25點　阿里美股低港1.3%（不斷更新）
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　放緩加息至0.5厘機會率有幾多？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款