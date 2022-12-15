▲ 【新股IPO】GUANZE MEDICAL2427今日起招股 入場費約3181元

內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （02427） 今日起至20日招股，發售價介乎0.53元至0.63元，每手5,000股，入場費為3,181.75元。公司預期在12月29日上市。

GUANZE MEDICAL是一家立足於山東省的醫學影像解決方案供應商，主要從事提供醫用影像膠片產品及醫學影像雲服務。醫學影像雲服務業務而言，按2021年銷售收入計，集團為山東省第三大醫學影像雲服務供應商，佔躆市場份額約4.7%，佔躆中國市場份額約0.4%。集團計劃將其業務集中於山東省。

截至2022年6月底，集團收入按年跌7.6%至9862.1萬元人民幣，盈利按年增38%至1531.6萬元人民幣。

集團是次招股在全球發售的發售約1.92億股股份，香港公開發售部分佔一成，獨家保薦人為西證國際，預計集資8240萬元，而所得款項淨額約46.4%將用於延伸至山東省東部，以擴闊客戶基礎及進一步鞏固於山東省的市場地位；約37.3%將用於藉由策略性收購、取得醫療器械註冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像雲服務的供應。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

相關文章：

【新股IPO】德勤：今年港IPO集資額跌7成、全球排名第4 料明年可反彈至2300億

【新股IPO】思路迪1244暗盤一手最多賺2035元 步陽2457一手最多蝕600元、衛龍蝕44元

【新股IPO】美皓1947首掛全日跌14% 每手蝕600元

編輯：姚卓然