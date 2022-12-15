【券商點睇】中廣核新能源業績符預期 具行業領軍優勢

興證國際報告指出，中廣核新能源（01811）上半年業績符合預期。期內，公司營業收入11.34億美元，按年增長35.5%；歸母淨利潤1.78億美元，減少3.8%。如不計追溯重列的影響，公司收入、歸母淨利潤和每股收益的按年增速將分別達到42.3%、9.6%和9.6%。

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其中，公司實現風電收入3.65億美元，按年提升34.7%；歸母淨利潤1.7億美元，上升15.3%，度電歸母淨利潤達到每度0.04美元；光伏收入0.72億美元，按年升5.6%；歸母淨利潤0.27億美元，上升8.8%，度電歸母淨利潤達到每度0.03美元。期內，公司實現風電發電量增加26.4%，利用小時數減少48小時；太陽能發電量增長4.8%，利用小時數減少18小時。

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興證國際認為，受益於經濟復甦及中國特色估值體系構建，2023年優質央企國企港股將有望價值重估。中廣核集團是「五大四小」中優秀的電力央企集團，中廣核新能源為集團旗下唯一非核清潔能源上市平台，在「十四五」期間將穩扎穩打穩步發展新能源，其資產質量具有行業領軍優勢，估值水平有望得到進一步提升。

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撰文：林衛