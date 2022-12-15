【券商點睇】打造高質量藥、醫平台 京東健康滲透率有望急升

據國金證券報告，2022年《互聯網診療監管細則（試行）》、《網絡藥品銷售監督管理辦法》等相繼落地，從實際執行角度看，龍頭平台規範化程度較高，相應整改逐步落地，對業務及產品銷售實際影響較小。更重要是，疫情之下消費者習慣加速轉變，綫上醫療滲透率有望加速提升。

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作為收入體量最大的互聯網醫療平台，京東健康（06618）有望在行業集中度提升下持續獲益。在2017至2021年間，公司收入年複合增長率為53%，其中2021年公司實現營業收入307億元（人民幣，下同），按年升58%，而2022年上半年收入202億元，增長48%。

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該行認為，京東健康通過自營醫藥商品銷售，並積極引入第三方商家拓展全渠道銷售，獲取穩定現金流，確保公司穩健發展。另外，公司整合醫療健康價值鏈，打造健康服務生態體系，通過專業化的服務能力打開獲客渠道的同時提高用戶粘性，從而帶動公司長期發展。考慮到公司供應鏈獨特優勢和集團賦能效應，給予目標價90港元，評級為「增持」。

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撰文：林衛