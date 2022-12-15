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【理財】富達：近半數港人對前景感樂觀

Hot Talk 02:21 2022/12/15

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【理財】富達：近半數港人對前景感樂觀、惟比例低於全球平均

富達發表《2022 年全球情緒調查》，報告顯示，近半數港人對前景感樂觀，惟感樂觀的比例仍低於全球平均比例。同時，研究發現港人較其他地區的更善於控制開支。

調查結果顯示，香港方面，49%的受訪者對未來感到樂觀，較感到悲觀的（36%）為多。不過，感樂觀的比例仍低於全球平均（51%）及大部分亞洲地區，如印度（64%）及新加坡（60%）。

港人更善於控制開支、普遍「放眼長線」　採長線投資意向

財務狀況而言，港人較其他地區的大眾更善於控制開支。近半數（47%）港人表示量入為出，而表示入不敷支的只佔少數。大部分有負債的港人表示，今年的借貸水平維持不 變或減少，負債增加的只佔少數。

富達續指，港人普遍「放眼長線」，採用長線投資意向，三分之二的受訪者表示在過去六個月增加投資，當中超過四分之一港人表示有信心長遠經濟將復甦或增長。

富達：計劃延遲退休人士增加

調查顯示，超過四分之一（27%）的 50 歲以上受訪者預計需延遲退休，按年增加9個基點，比計劃提前退休的人數（9%）高出三倍。富達解釋指，計劃延遲退休的兩大原因分別為， 退休儲備低於自身預期（48%）及享受工作並期望工作年期可以更長（39%）。

本年度的調查於中國內地、香港、新加坡、日本和澳洲等 17 個市場進行，訪問逾 20,000 名受訪者，旨在深入分析各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。

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編輯：伍鍵文

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