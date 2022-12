【假日好去處】K11x英國倫敦 V&A 博物館x殿堂美術指導張叔平攜手打造 傳奇時裝珍藏登陸K11 MUSEA 入內文即睇展覽詳情

近月各大商場舉行不同聖誕活動,其中K11 MUSEA就舉行別開生面,充滿藝術感的時裝展。跨時代傳奇時裝珍藏展「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」於12 月 8日至1月29日在 K11 MUSEA 向公眾展出。活動期間,K11 MUSEA 6 樓 K11 Art & Cultural Centre 將化身訂製時裝專屬國度,展出一系列讓人目不暇給的珍品,刻劃從 1830 年代到當代及未來的時尚軌跡。

展覽由 K11 與英國 Victoria and Albert 博物館(V&A)和蜚聲國際、獲獎無數的香港殿堂級美術指導、服裝設計、剪輯師張叔平及六位國際級設計師攜手打造,呈獻糅合東西文化的時裝匠心工藝,向服裝藝術致敬。

展覽以「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」為主題,探索時裝跨越時空地域的演進。K11 於是次展覽獲業內權威傾力支持,V&A 為全球首屈一指的藝術、設計及表演博物館,而展覽設計總監張叔平則為世界級視覺美學大師,曾入圍奧斯卡金像獎提名,他以獨到的天賦和眼光巧妙地運用在電影製作、剪接、視覺及服裝設計上,創下輝煌成就。展覽亦邀得小泉智貴(Tomo Koizumi)、岡﨑龍之祐 (Ryunosuke Okazaki)、Sensen Lii、Celine Kwan、Yueqi Qi及 Sohee Park 等六位來自日本、南韓、中國及本港的天才時裝設計師合作,精心策劃各個展覽項目。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14



K11 NIGHT 主席鄭志剛說:「 時裝歷史的發展進程反映著傳統、工藝、創意與及社會變遷。我很榮幸是次展覽能與 V&A 博物館及一眾別具個人風格的出色設計師合作,他們以過人天賦及獨特視野重塑及以當代方式重新演繹歷史。這次聯手充分體現我們的使命—為新一代藝術家提供舞台,並為東西文化的深刻交流創造機會。」

殿堂級美術指導張叔平擅長舞台設計、服裝設計、造型設計以及電影剪接。秉承一貫電影作風,張叔平以他經典詩意故事敘述手法為展覽寫下「劇本」,以諾貝爾獎得獎者著名詩人 Derek Walcott 詩作《Love After Love》為構思藍圖,從而寫下一幕幕關於時裝、工藝、文化、創意的「劇情」。



由舞台佈景、燈光、場地背景音樂、宣傳海報及影片到故事敍述,張叔平都在這個項目中淋漓盡致地展現他的唯美浪漫風格和美學的堅持。觀眾欣賞各項展品同時,將彷如置身於他的電影世界中,展開一段超乎想像的跨時空之旅。

現場擺設更是由他別出心裁地為展覽由零開始創作。展覽亮點之一,必屬會場置中的一件巨型頭像藝術雕塑。雕塑頂部呈現着一幅腦部掃描圖,顯示當人類墮入愛河時,甚至處於成癮狀態,腦部就會產生不同變化,比喻由古至今時裝設計師、工匠,甚至乎人們對設計及創作的無止境熾熱和鍾情。

V&A 博物館精心挑選英國及法國時裝歷史上,極具代表性的女裝系列作為是次展覽的展品。12 件別具歷史價值的珍藏於香港亮相,既記錄了從維多利亞時代、愛德華時代,到 1960 年代歐洲訂製時裝的迷人演變,亦成為了 6 位嶄露頭角的時裝設計界明日之星的靈感繆斯。他們從這些藏品中汲取靈感,解構它們的結構、質料、功能等不同元素,以各自的美學語言重新演繹,創作出既呼應歷史,亦同時散發亞洲獨特氣質、讓人耳目一新的當代訂製時裝。展覽展現時裝如何隨著時間的推進而演變,讓參觀者深入了解時裝如何不斷與各種文化互動,從而啟發眾人對未來發展的想像。

K11 委託 6 位分別來自日本、中國、南韓及香港的時裝設計師為展覽創作新品。他們都擁有著獨特的視野及時尚觸覺,帶來一系列靈感源自 V&A 博物館珍藏而設計的全新造型,引領觀眾從時尚角度思考歷史、當下及未來的聯繫。

跨時代傳奇時裝珍藏展詳情:

「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」

日期: 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 1 月 29 日

地點: 尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 6 樓 Kunsthalle,K11 Art & Cultural Centre

時間: 中午 12 時至晚上 8 時

票價: 標準門票 HK$150

特惠門票 HK$75(持有效身份證明文件之 12 歲以下、65 歲以上人士,以及持有效學生證

之全日制學生)

每小時均設英語或粵語導賞團。名額有限,先到先得。

預訂: www.k11experience.com

備註: 票務亦於 K11 指定售票平台香港電訊 The Club 公開發售

責任編輯:陳詠妍