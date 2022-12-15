【最優惠利率】儲局加息0.5厘　香港銀行勢跟加P　0.25厘機會高

▲ 【最優惠利率】聯儲局公布加息在即 香港銀行勢跟加P 0.25厘機會高

聯儲局周四（15日）凌晨公布加息0.5厘。香港銀行同日中午起將陸續公布上調最優惠利率（Prime Rate，簡稱P息）。綜合銀行界意見，市場普遍認為P將會上調0.25厘，即本港較主流的最優惠利率「細P」、「大P」會分別升至5.625厘及5.875厘，意味今年P累計升幅為0.625厘。

P今年來已兩度上調，先於9月下旬加0.125厘，上月初再加0.25厘，「細P」、「大P」已分別升至5.375厘、5.625厘。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，由於本港資金較充裕，港元貸存比率仍處於高水平，相信P無迫切性跟足美息加幅，料P上調0.25厘。東亞預計，聯儲局明年首季會加息兩次，每次均為0.5厘，令聯邦基金利率升至5厘左右，P明年首季亦會跟隨加息兩次，兩次均為0.25厘。

星展：加多於0.25厘 不是沒可能

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，本周P最基本的情況是上調0.25厘，但與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）在接近5厘的水平高企，以H按息一般「H加1.3厘」計，名義上H按息遠高於現時3厘許的「封頂息」，息差嚴重受壓，所以倘P單次上調幅度大於0.25厘，亦「不是沒可能」。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，雖然聯儲局本周加息0.5厘機會大，但香港銀行仍較大可能僅將P上調0.125厘。他解釋，由於港元儲蓄存款息率加幅一般與P加幅相同，倘P加0.25厘，對擁有龐大客戶群的銀行而言，向客戶付息的負擔亦將加重。

經絡：累計8家銀行再加H按封頂息 為加P息作準備

另一邊廂，中小型銀行陸續跟隨大行上調H按封頂息。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時香港累計8家銀行近期再上調H按計劃的封頂息率，如此前預料，多家銀行預計息率走勢、因應資金成本壓力下計劃再度上調H按鎖息上限，為利率上升前再作準備。

曹預計，其他銀行最遲本月底前或將陸續跟隨調升Ｈ按鎖息上限，而現時銀行因應自身策略而各自調整其按揭產品，除一、二手物業的按揭計劃或有所不同，亦有個別銀行針對性地調整非按保申請的按揭息率，銀行之間的按揭產品按息差距將繼續不一致，有意置業人士申請按揭時建議貨比三家，多作比較及選擇最合適的按揭計劃。

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記者：胡學能