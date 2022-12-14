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【加密貨幣】幣安單日淨流出逾11億美元、創始人趙長鵬稱是「壓力測試」

Hot Talk 22:16 2022/12/14

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【加密貨幣】幣安單日淨流出逾11億美元、創始人趙長鵬稱是「壓力測試」

加密貨幣交易所幣安（Binance）單日淨流出超11.4億美元，創始人趙長鵬稱，是一次良好的「壓力測試」機會，公司將可以在任何加密貨幣的寒冬中生存。

幣安的代幣淨流出數量創歷史新高、單日淨流出超11億美元

研究公司CyptoQuant數據顯示，就代幣數量而言，幣安於周二的比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ether）的每日淨流出創歷史新高，客戶淨提取40,353個比特幣及278,917個以太幣。

趙長鵬（13日）在社交平台Twitter回應稱，幣安發現今日出現11.4億美元的淨流出，惟他強調本次的規模並非最大，是一次良好的「壓力測試」機會。

幣安的發言人回應稱，客戶每日將因各種原因提取或存入加密貨幣至幣安，並強調幣安的資本架構沒有任何債務。發言人續指，將維持熱錢包的餘額，以確保有足夠的資金維持客戶的取款需求。

「熱錢包」是指能夠連接到網路且可以儲存、發送、接收加密貨幣的數位錢包，而「冷錢包」不會連接到網路，而是以實體方式離線儲存加密貨幣。

趙長鵬：數字資產行業正經歷寒冬

趙長鵬在公司内部備忘錄預計，數字資產行業正經歷「歷史性時刻」，未來幾個月的路將變艱難，惟他強調公司將可以在任何加密貨幣的寒冬中生存（will survive any crypto winter）。

趙長鵬坦言，自FTX的崩潰為幣安帶來「很多額外的審查和棘手的問題」，包括本周於幣安發生的加密貨幣淨流出事件。

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編輯：伍鍵文

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