【美國加息】聯儲局今晨加息及記者會　三大不可不知

▲ 聯儲局今晨公布加息結果

美國聯儲局今晨公布加息0.5厘，放慢加息步伐，符預期，將聯邦基金利率加到4.25至4.5厘區間，點陣圖及儲局主席鮑威爾其後的記者會，市場關注聯儲局議息的3大焦點。

1.終端利率，幾時減息？

市場原預期5厘見頂，部份更認為今次是本輪最後一次加息，不過，點陣圖顯示，儲局官員預期的端終利率中位數為5.1厘，稍超市場預期。

另外是到達終端利率後，利率會保持幾耐，以及幾時減息。鮑威爾指出，現時仍未到達足夠的限制性水平，所以持續加息是合適的，鮑威爾強調，在19名委員中，有17人寫下了5厘更高的利率峰值水平。

至於減息，鮑威爾指，在考慮減息前，需要對通脹路徑有充份信心，在通脹到達2%前，不會考慮減息。鮑威爾再強調， 改變儲局的通脹目標是不可能的。

2.對勞工市場看法，緊盯服務業通脹：

美國通脹問題已由原材料價格轉至勞動力市場緊張，美國工人要求加薪，以追趕通脹幅度，鮑威爾指出，更高的服務業通脹，會導至更多的加息。鮑威爾表示，市場預期服務業的通脹，不會急速放緩，不得不提高利率才能達到目標，也是他預計利率將不得不保持高位一段時間的原因。

3.經濟衰退？未放棄軟着陸：

鮑威爾表示，經濟仍有可能避開衰退，並未放棄軟着陸的可能，基於要更高的利率，以及要保持更長時期，軟着陸的路是已經收窄，但如果通脹更時下降，是仍有可能軟着陸的。鮑威爾直指，無人知道會否陷入衰退。

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記者：譚志偉