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【日本經濟】日本央行行長換屆　據報預計明年有可能評估寬鬆政策

Hot Talk 21:10 2022/12/14

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彭博引述消息人士透露，當完成對工資增長、全球經濟潛在放緩等作出仔細研究後，日本央行官員預計明年有進行政策評估的可能性。由於需要監控仍不確定因素的動態發展，故政策評估不大可能在央行行長黑田東彥4月份結束任期之前進行。

不確定因素包括一般於3月中旬舉行的年度春季薪資談判的初步結果。若跟過去大多數年份模式一樣，薪資談判結果將會在黑田東彥任期內的最後一次政策會議（明年3月9至10日）之後得出。

消息：日央行關注明年薪資談判、美國經濟放緩

過去，日本央行評估之後通常會有政策調整，包括推出殖利率曲線控制計劃。消息指，日本央行官員意識到，對於政策而言，環境的不確定性非常高，他們正密切關注春季薪資談判的結果以及明年美國經濟放緩的嚴重性，後者或對全球和日本經濟產生重大影響。

有消息人士認為，官員們還認為日本央行有可能在沒有公開宣布評估的情況下進行調整。一些官員認為，在黑田東彥大規模寬鬆計劃啟動10周年之後的某個時點，進行政策評估是自然的事。另一方面，其他人表示，去年3月日本央行已作評估，不必急於再做評估。

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編輯：胡學能

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