【小米1810】小米發表知識產權白皮書 研發進入12個技術領域 全球擁2.9萬項專利

小米集團（01810）發布知識產權白皮書，截至2022年9月30日，小米在全球範圍內擁有的專利超過2.9萬項，覆蓋全球60多個國家或地區。

小米股價今日（14日）收報11.24元，升0.4%，成交額7.6億元。

截至目前，小米技術研發已進入12個技術領域，包括5G移動通信技術、大數據、雲計算及人工智能，同時基於智能制造，進入機器人、無人工廠、智能電動汽車等，總體細分領域達98項。

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白皮書稱，過去十二年，小米知識產權實踐可以劃分為三個階段：2010年至2013年是起步階段，重點聚焦在保護自有創新、保持競爭優勢上。

2014年至2019年是快速發展階段，此時小米加快了知識產權全球化步伐。白皮書顯示，2014年，小米全球專利申請量超過2,000項。2015年及以後，小米年平均全球專利申請量接近6,000項。

2020年至今是戰略深化階段，這個階段，小米知識產權開始有力保護、推動和促進產品和技術創新。2020年，小米年度全球專利申請量超過8,000項。同時在專利訴訟方面，小米在與Sisvel、IPCom等眾多權利人的對抗中也多次獲得關鍵性勝利。

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記者：李兆明