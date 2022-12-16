【ESG】信和集團大力推動環保聖誕　近800件升級再造聖誕樹及裝飾

▲ 信和集團今年再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，共接獲接近800件由巿民及同事打造的作品。

聖誕節將至，為鼓勵巿民親手創作升級再造的聖誕裝飾，信和集團今年再度舉辦「升級再造聖誕樹活動」，共接獲接近800件由巿民及同事打造的作品。更聯同香港升級再造產品設計師，徵集回收廢料製作成環保聖誕樹，推動循環經濟的可持續發展概念。

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該集團今年早於中秋節期間透過物業管理團隊收集月餅盒，其中將超過600個月餅罐升級再造成逾2,000個不同海洋生物形態的聖誕吊飾，分別於集團總部、商業項目，以及香港富麗敦海洋公園酒店佈置成升級再造環保聖誕樹。

為連繫員工、顧客、租戶及社會大眾實踐可持續發展，集團舉辦環保聖誕樹及裝飾設計比賽，鼓勵員工及其家人自己動手，以循環再用物料製作聖誕裝飾。以往只有員工參與，今年更透過旗下會員計劃Sino Club，將比賽擴展至公眾參與，並設公眾投票部份，進一步向公眾推動綠色聖誕。

集團今年共接獲近800件作品，包括以咖啡膠囊、光管、廢紙、膠樽、棄置木材等物料升級再造而成的環保聖誕樹及裝飾。部份作品已於Sino Club Facebook、集團旗下酒店、會所、寫字樓及住宅物業展出。集團的旗艦商場奧海城及荃新天地亦以環保節日為主題，分別設立2,000呎生態環保溜冰場，及以膠樽回收及企鵝保育為主題設計的遊樂區，藉以在社區推動綠色聖誕。

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記者：李智美