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【大行報告】高盛：料盈利將持續強勁 中煤能源估值具吸引力

股樓投資 19:00 2022/12/14

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高盛指出，中煤能源（01898）為內地最大的煤炭生產商之一，鑑於更長時期內較高的煤炭價格預期，以及2021年至25年20%的自採銷量擴張，該行預計集團的盈利將持續強勁且具可見度更高。該行予中煤H股「買入」評級，認為其估值有吸引力。中煤能源周三（14日）收市報6.86元，升2.7%。

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

由於成本上升，該行將集團2022至24年的盈測調整-7%至8%，以納入更高的基準煤炭價格，和較低的煤化工毛利率。就煤炭價格上漲，該行將中煤H股評級從「中性」上調至「買入」，經修訂後的中煤H股目標價由7.8元上調至8.5元，

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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至於中煤A股，該行則予「中性」評級，目標價則由9元人民幣升至10元人民幣。

 

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撰文：鄭昊彤

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H股 A股 港股 買入 中煤能源（01898）

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